2023 soll die 1906 angelegte Ottostraße auf dem Horeb erneuert werden. Die Stadtverwaltung informiert darüber die Anlieger am Donnerstag, 21. Juli, um 18 Uhr im Carolinensaal am Buchsweiler-Tor-Platz.

Bürgermeister Michael Maas stellt am Donnerstag zusammen mit Tobias Thiele vom gleichnamigen Ingenieurbüro Gestaltungspläne und Zeitschiene vor. Vertreter der Stadtwerke und des Tiefbauamtes stehen für Fragen zur Verfügung.

Vorgesehen ist nach Angaben der Stadtverwaltung, dass der rund 315 Meter lange Abschnitt zwischen Darmstädter Straße und Strobelallee voraussichtlich von Mai bis Ende Oktober 2023 komplett erneuert wird. Dabei werden Fahrbahn und Teile des Gehwegs ausgebaut sowie die Straßenentwässerung erneuert. Das Trottoir wird mit grauem, die Parkfläche mit anthrazitfarbigem Betonsteinen gepflastert. Die Beleuchtung wird mittels zwölf sparsamen LED-Leuchten modernisiert. Zwei Stadtbäume sollen die Lebensqualität in der Ottostraße aufwerten. Nach dem Abschluss der Arbeiten werden mehr als

2700 Quadratmeter Verkehrsfläche erneuert sein.

Kanalsanierung vorgeschaltet

Noch in diesem Jahr geht das städtische Tiefbauamt ans Werk und beginnt mit der Sanierung des maroden Kanals. Dabei kommt laut Stadtverwaltung zum weitaus überwiegenden Teil das sogenannte Inlinerverfahren zum Einsatz. Es bietet für die Anlieger den Vorteil, dass Arbeiten direkt von den Schächten ausgeführt werden können. Dadurch muss die Straßendecke nur punktuell und nicht über die gesamte Länge geöffnet werden. Diese Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende November abgeschlossen sein. Außerdem werden noch sechs Hausanschlüsse modernisiert. Die Stadtwerke haben bereits die Wasserleitung (320 Meter) nebst Hausanschlüssen vollständig erneuert.

Kosten bei rund 1,6 Millionen Euro

Das Projekt innerhalb des laufenden Straßenausbauprogramms ist mit geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 1,59 Millionen Euro veranschlagt. Davon entfallen rund eine Million Euro auf den eigentlichen Straßenbau. Dessen Finanzierung erfolgt über wiederkehrende Beiträge. Aus Mitteln der Städtebauförderung fließt ein Zuschuss von rund 155 000 Euro. Für die Kosten der Kanalsanierung sind Investitionen in Höhe von rund 370.000 Euro veranschlagt. Die Kosten werden über den Sonderhaushalt Abwasserbeseitigung finanziert. Weitere 222.000 Euro haben die Stadtwerke in die Erneuerung der Wasserversorgung investiert.

Anmeldung zum Anliegergespräch

Auf einen Blick: Das Anliegergespräch zum Ausbau der Ottostraße findet am Donnerstag, 21. Juli, 18 Uhr, im Carolinensaal am Buchsweiler-Tor-Platz statt. Um Voranmeldung beim Tiefbauamt wird gebeten. Telefon: 06331/842463.