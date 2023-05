Die Regenbogenflagge ist ein Zeichen der Solidarität. Warum die Stadt Pirmasens das Hissen nicht unterstützt, ist unverständlich.

Offen lesbisch, schwul oder bisexuell lebende Menschen erleben immer noch Diskriminierung, Ausgrenzung sowie physische und psychische Gewalt – am Arbeitsplatz, in der Familie oder auf der Straße. Selbst dem letzten Konservativen sollte klar sein, dass das mehr als ein gesellschaftspolitischer Fehler ist. Es ist Unrecht, nichts anderes. Gerade wenn junge Menschen an die Stadt herantreten und ein Zeichen gegen diese Missstände setzen wollen, sollten sie im Rathaus auf offene Ohren stoßen. Ein Scheitern kann für Jugendlichen demotivierend sein und im schlimmsten Fall zu Politikverdrossenheit führen. Pirmasens sollte sich andere Städte zum Vorbild nehmen, die bereits ihre Unterstützung der LGBTQ+-Gemeinschaft durch das Hissen der Regenbogenflagge gezeigt haben: In Landau oder Kaiserslautern beispielsweise weht die Flagge zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit. Die Aktion an der Nagelschmiedsbergtreppe wirkt wie ein Trostpflaster. Pirmasens sollte die Regenbogenflagge hissen. Denn sie ist Ausdruck einer grundsätzlichen Haltung, die lediglich wiederholt, was im Grundgesetz steht.