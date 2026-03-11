Pirmasens soll um ein weiteres Mosaik reicher werden. Auf die Werke an der Felsentreppe und am Münzplatz folgen nun „Mauerblimmelcher“ bei der Jugendherberge.

Der Stadtrat hat am Montag den Weg frei gemacht für ein neues Kunstwerk, das nicht nur für jedermann zugänglich sein soll, sondern das auch mehrere Künstler und Bürger mitgestalten sollen. Die Federführung hat die Künstlerin Tanja Lebski aus Altleiningen. Sie war bereits für das Mosaik „Zeitsprung“ am Münzplatz verantwortlich.

Das neue Werk soll an einer zentralen Achse der Innenstadt entstehen: an einer (noch) tristen Betonmauer zwischen der Central Garage Jung und der Jugendherberge. Die Kosten sind mit 20.000 Euro veranschlagt. Finanziert wird das Vorhaben aus Mitteln der Rheinberger-Stiftung.

Tanja Lebskis Werk »Zeitensprung« an der Münztreppe. Foto: Maximilian Schenk

Das Konzept der Künstlerin sieht eine „bunte Mauergestaltung“ vor, mit der das Stadtbild nachhaltig positiv verändert werden soll. Weil die Mauer gerade einmal einen Meter hoch ist, fallen keine Kosten für ein Gerüst oder die Absicherung an. Stadtmarketing-Chef Rolf Schlicher geht davon aus, dass es höchstens einer Reinigung, beziehungsweise Grundierung der Fläche bedürfe.

Als Motiv schwebt der Künstlerin Lebski eine „Komposition aus wenigen, klaren und farbstarken Motiven“ vor. Mit Blick auf eine eventuell irgendwann einmal stattfindende Landesgartenschau bieten sich ihrer Ansicht nach fünf verschiedene Blumenformen als „Leitsymbol“ an. Die Mauer soll mit „farbstarken Blumenmosaiken“ gefüllt werden. Der Titel des Konzeptes „Mauerblimmelcher“ sei an den Pirmasenser Dialekt angelehnt, schreibt Lebski: „Eine kopfige, intellektuelle Denkbarriere soll vermieden werden – die Akzeptanz der Pirmasenser soll gegeben sein.“

Das Mosaik an der Felsentreppe. Foto: Seebald

Zur Technik erklärt Lebski, dass die Mosaiksteinchen auf ein Netz kommen und dann frostsicher mit synthetischem Kleber entsprechend der Vorlage aufgeklebt werden. Die Mosaiksteinchen müssten dafür zugeschnitten und eingepasst werden. Die Blüten sollen mit Fliesenkleber auf die Betonoberfläche der Mauer geklebt und verfugt werden. Wenn alles nach Plan läuft, soll das neue Mosaik spätestens zum Schlabbeflickerfestival am ersten Augustwochenende fertig sein.