Die Stadt Pirmasens investiert in den Erhalt des 271 Kilometer langen Kanalsystems. Bis Oktober 2020 werden die Kanäle in der Blocksberg-, Fahnen-, Hohmärtel-, Kaiser- und in der südlichen Ringstraße saniert.

Nach Längen bemessen, dominiert im Kanalsystem der Stadt Stahlbeton (43 Prozent) als Rohrwerkstoff, gefolgt von Steinzeug (24 Prozent), und Beton (18 Prozent). Die ältesten in Pirmasens noch in Betrieb befindlichen unterirdischen Systeme zur Ableitung von Regen-, Schmutz- und Mischwasser stammen nach Angaben der Stadtverwaltung aus der Zeit um 1890, das Durchschnittsalter liege bei 45 Jahren. Ein Großteil des Entwässerungsnetze entstand über den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Rein rechnerisch sei dadurch die kritische Nutzungsdauer und so „ein historisches Zeitfenster zum Handeln erreicht“, so die Stadtverwaltung.

Bedrohliche Mängel ermittelt

Gefragt war laut Stadt eine Strategie zur Substanzerhaltung mit dem Ziel, die Kosten zu optimieren. Um eine valide Datenbasis zu schaffen, erfolgte bis Ende 2017 eine Kamerabefahrung zur Netzuntersuchung von circa 271 Kanalkilometern mit insgesamt 7574 Halterungen. Diese Ist-Aufnahme ergab detaillierte Informationen über bedrohliche Mängel wie Korrosion und Verschleiß, Risse und Scherbenbildung, undichte Muffen und schadhafte Anbindungen von Hausanschlussleitungen. Hier drohten laut Verwaltung Verunreinigungen des Grundwassers durch austretendes Abwasser (Exfiltration) und Eindringen von Fremdwasser (Infiltration) bis hin zum Systemversagen mit Verstopfungen, Überschwemmungen oder gar Straßeneinbrüchen in Folge von Hohlraumbildungen rund um die Schadensstelle.

Wie lange hält der Kanal noch?

Aus den zugrundeliegenden Daten haben Experten eine Alterungsprognose und Investitionsstrategie bis zum Jahr 2050 errechnet. Dabei wurden unter anderem Schutzziele wie Standsicherheit, Dichtheit und Betrieb definiert und hinsichtlich Sanierungspriorität (Zustand) und Abnutzungsvorrat (Substanz) der Haltungen untersucht. Die hierfür etablierte Substanzklasseneinteilung reichte laut Verwaltung von „Abnutzungsvorrat voll“ bis zu „Abnutzungsvorrat aufgebraucht“. Unter Berücksichtigung von Materialien, Baujahren und Erfahrungswerten der Betriebsingenieure seien mit Hilfe einer Alterungsprognose die Restnutzungsdauern der Kanäle ermittelt werden. Die Ergebnisse lieferten Informationen, wann welcher Kanal ausfallen wird – und wann der beste Zeitpunkt sei, vorbeugende Maßnahmen zur Instandhaltung zu ergreifen.

Mit Straßenausbau koordiniert

Zur Optimierung der aktuellen Herangehensweise wurden laut Stadtverwaltung Szenarien wie die „Weiter-so-Strategie“ betrachtet. Diese impliziert, dass die bisherige, rein schadensorientierte Sanierungspraxis fortgeschrieben würde. Auf Grundlage der so gewonnenen Erfahrungen bezüglich der zu erwartenden Zustands- und Substanzentwicklung des Netzes sei die zukünftige Herangehensweise in Form einer nachhaltigen Investitions- und Sanierungsstrategie entwickelt worden. Diese, die bauliche Substanz des Kanalnetzes erhaltende Strategie diene zusätzlich der Verstetigung der jährlichen Sanierungsaufgaben und beinhalte einen erhöhten Reparatur- und Renovierungsanteil. Zusätzlich wurde eine Koordinierung der Kanalbaumaßnahmen mit dem laufenden Straßenausbauprogramm vorgenommen und eine gesamttechnische Prioritätenliste mit jährlichen investiven Sanierungslängen von 4,8 Kilometern und einem Jahresbudget von 2,15 Millionen Euro erstellt, so die Verwaltung.

Nach ersten Investitionen auf dieser Planungsbasis im Jahr 2018 wurde im Sommer 2019 bereits das zweite Maßnahmenpaket in der Größenordnung von 700.000 Euro vergeben. Aktuell befindet sich das dritte Maßnahmenbündel in der Umsetzung. Bis Oktober 2020 werden die Kanäle in der Blocksberg-, Fahnen-, Hohmärtel-, Kaiser- und südliche Ringstraße abwassertechnisch saniert. Es werden rund 2160 Meter Hauptkanal mittels Schlauchliner, inklusive der Zulaufeinbindungen (256 Stück) erneuert. Des Weiteren sind 64 Schachtsanierungen vorzunehmen. Das Investitionsvolumen für dieses dritte Paket beträgt 990 000 Euro, so die Verwaltung.