Die Stadt Pirmasens setzt bei der schnellen und lückenlosen Kontaktnachverfolgung auf die Luca-App. Nutzer können sich mittels QR-Code auf dem Mobiltelefon unkompliziert registrieren, etwa in der Gastronomie, im Einzelhandel, beim Friseur, im Theater, der Bücherei oder beim Besuch von Museen und Veranstaltungen. „Die Luca-App wird für die Bürger zum nützlichen Begleiter im Pandemie-Alltag und erspart die Zettelwirtschaft“, ist Oberbürgermeister Markus Zwick überzeugt. Deutlich gesunkene Inzidenzen und die Lockerungen der vergangenen Wochen haben dazu geführt, dass wieder mehr Menschen zusammenkommen können. „Deshalb stellt die Registrierung zur Kontaktnachverfolgung einen wesentlichen Baustein zur Pandemie-Bekämpfung dar“, sagt der 44-Jährige.

Wenn nachträglich ein positiver Fall eines anderen Nutzers der App auftritt, kann das zuständige Gesundheitsamt auf die bis dahin verschlüsselten Daten der Kontaktperson des Infizierten zugreifen. Dadurch kann die Unterbrechung möglicher Infektionsketten ohne Zeitverzug erfolgen. Die Luca-App gibt es kostenlos für die Betriebssysteme Android und iOS sowie als Web-App. Das analoge Gegenstück zur App ist der Luca-Schlüsselanhänger. Er ist für Menschen gedacht, die kein internetfähiges Mobiltelefon besitzen. Auf dem kleinen Plastikkärtchen ist ein QR-Code aufgedruckt. Darauf sind die persönlichen Daten des Inhabers gespeichert, ohne dass der Veranstalter die Daten selbst auslesen kann. Der Anhänger ermöglicht es dem Nutzer – analog zum Handy – in den jeweiligen Einrichtungen bequem ein- und auszuchecken. Die Kontaktdaten müssen einmalig online (www.luca-app.de/schluesselanhaenger) verbunden werden. Für die Kontaktnachverfolgung durch das Gesundheitsamt ist eine Telefonnummer notwendig. Die Verifizierung einer Handynummer erfolgt via SMS-Tan oder einer Festnetznummer durch automatischen Anruf. Deshalb sollte sich der Telefonapparat beim Registrierungsvorgang in Reichweite befinden, raten die Macher. Die Stadt Pirmasens stellt die Luca-Schlüsselanhänger kostenlos zur Verfügung. Interessierte erhalten sie, so lange der Vorrat reicht, ab heute beim Bürger-Service-Center am Exerzierplatz, im Seniorenbüro Haus Meinberg sowie in den Quartiersbüros P11 (Winzler Viertel), Mittendrin (Fußgängerzone) und Horeb-Treff.