Aus dem Stadtsteueramt wird ein Taubenhotel. Die Stadtverwaltung hat einen neuen Taubenschlag eingerichtet mit fachlicher Unterstützung durch die Stadttaubenhilfe und einer täglichen Betreuung durch das Tierheim. Damit die Tiere auch kommen, leben dort schon vier Lockvögel.

Der neue Taubenschlag befindet sich im Bereich des Exerzierplatzes in Räumen, die zuvor vom Stadtsteueramt, so steht es an der Tür, genutzt wurden. Wo genau, will Dezernent Denis Clauer nicht