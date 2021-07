Anwohner der Straße „Am Haseneck“ wünschen sich ein Lkw-Verbot. Über das SPD-Ratsmitglied Bastian Welker (SPD) haben die Anwohner den Wunsch in den Stadtrat getragen. In der Straße werde generell viel zu schnell gefahren, wie Welker beobachtet haben will. „Das ist lebensgefährlich“, so Welker im Stadtrat am Montag. Der SPD-Kommunalpolitiker fordert deshalb Radarkontrollen der Polizei und eine Umleitung des Schwerverkehrs über die Atzelbach, wo keine Wohnhäuser betroffen wären. Diese Umleitung findet OB Markus Zwick nicht zweckmäßig, da die Straße „Am Haseneck“ eine Hauptzugangsstraße der Stadt sei. „Ich denke nicht, dass der Lkw-Verkehr hier unterbunden werden kann“, so Zwick, der bei der Polizei wegen einer Radarkontrolle anfragen will und auch die Radarmesstafeln der Stadt in Bälde am Haseneck aufstellen lassen will.