Die Stadt Pirmasens will einen Härtefallfonds einrichten. Davon sollen Menschen profitieren, die von der Energiekrise und den damit einhergehenden Kostensteigerungen extrem betroffen sind. Die Stadtspitze plant, für diesen Zweck 250.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Weil der Haushalt für das kommende Jahr aber wohl nicht vor April genehmigt wird, machen die Verantwortlichen einen Umweg. Eine Tochterfirma der Stadtwerke, die Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH, stellt das Geld zur Verfügung. Einen Rechtsanspruch auf die Unterstützung gibt es nicht. Anträge konnen ab sofort beim städtischen Sozialamt eingereicht werden. Über die Auszahlung entscheidet eine Kommission, der neben Politikern und Behördenmitarbeitern Vertreter der Kirchen angehören. Geld fließt jedoch nur in „besonderen atypischen Fällen“, heißt es aus dem Rathaus, beispielsweise bei schwerer Krankheit, Unfall oder Tod eines nahen Familienmitglieds. Zudem muss nachgewiesen werden, dass der Härtefall nicht selbst verschuldet ist und andere Hilfsleistungen nicht greifen. Der Härtefallfonds beschränkt sich auf offene Rechnungen, die in und durch die Energiekrise entstanden sind. Weitere Informationen dazu gibt es beim Sozialamt der Stadtverwaltung.