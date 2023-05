In anderen pfälzischen Städten wie Kaiserslautern und Landau wird zu bestimmten Terminen die Regenbogenflagge an kommunalen Gebäuden gehisst. In Pirmasens wird dies nicht der Fall sein, obwohl der queere Treff Buntgemischt die Stadt angefragt hat. Die Verwaltung hat eine Alternative angeboten, die aber nur als Trostpflaster gesehen werden kann.

Den ausführlichen Artikel mit Kommentar lesen Sie hier.