Während andere Kommunen zumindest Teile ihrer Mitarbeiter in der Corona-Pandemie in Kurzarbeit geschickt haben, hält die Stadt Pirmasens das nicht für notwendig. Wobei das durchaus möglich gewesen wäre – und zwar in folgenden Bereichen, die nicht der Kern-, Ordnungs- und Hoheitsverwaltung zuzurechnen sind: In den Schulen, im Kulturbetrieb in den Museen, der Bücherei und der Volkshochschule sei Kurzarbeit theoretisch denkbar, informiert die Verwaltung auf Anfrage. Außerdem hätten auch die Mitarbeiter in der Pflege der Grünflächen in Kurzarbeit geschickt werden können. Aktuell sei es aber in keinem Bereich geplant, Kurzarbeit anzumelden., informiert die Pressestelle der Stadt. Der Grund: Die Behörde sieht für diesen Schritt bislang keinen Bedarf. Die Abläufe der inneren Verwaltung seien im Wesentlichen unverändert weitergelaufen; in manchen Bereichen habe es sogar einen deutlich erhöhten Aufwand; gegeben, etwa bei der IT. In weniger ausgelasteten Bereichen wurden und Mitarbeiter dort eingesetzt, wo ein erhöhter Bedarf zu verzeichnen war. Beispielsweise haben die Beschäftigten, die üblicherweise in der Schulsozialarbeit tätig sind, die Hotline bei der Kreisverwaltung unterstützt, Schulsekretärinnen und Kolleginnen des Bereichs Kultur haben in der Corona-Pandemie städtische Info-Telefone verstärkt. Auch sei die Gelegenheit genutzt worden, um den Umzug des Archivs vorzubereiten. Durchgängig waren die städtischen Kitas mit einer Notbetreuung geöffnet und ein weiterer Teil der Erzieherinnen habe für Mitarbeiter der Stadtverwaltung Masken genäht, um das städtische Personal rechtzeitig mit Schutzmasken ausstatten zu können.