PIRMASENS. Die städtischen Sportanlagen in Pirmasens, der Sportpark Husterhöhe und das Stadion Spesbach, sind seit Montag für kontaktloses Freiluft-Gruppentraining (bis zu zehn Erwachsene, bis zu 20 Kinder bis 14 Jahre) wieder geöffnet. Dies bestätigte die Stadt Pirmasens auf Anfrage der RHEINPFALZ.

„Ein entsprechendes Training ist unter Einhaltung der derzeit gültigen Landesverordnung, des städtischen Hygienekonzepts, das an den Eingängen angebracht wird, und nach Absprache der Trainingszeiten mit dem Sportamt gestattet“, teilte Stadtsprecherin Talea Meenken mit. Auf ihren eigenen Anlagen könnten Vereine „ohne weitere behördliche Genehmigung“ ihren Trainingsbetrieb gemäß der neuen Corona-Landesverordnung wieder aufnehmen. Meenken: „Das Ordnungsamt steht betroffenen Vereinen natürlich trotzdem gerne beratend zur Seite. Das Ordnungsamt rät insbesondere dazu, die erforderlichen Hygienekonzepte per E-Mail an ordnungsamt@pirmasens.de zur Prüfung vorzulegen.“

Die Sportanlagen des Kreises Südwestpfalz waren zumindest bis Montagmittag noch geschlossen. Es müsse, so Kreissprecher Thorsten Höh, noch geprüft werden, in welchem Umfang geöffnet werden kann. Im benachbarten Zweibrücken hat die Stadt das Westpfalzstadion an der Hofenfelsstraße wieder geöffnet.