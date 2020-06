Die Stadt Pirmasens öffnet wieder die meisten ihrer Sporthallen, darunter die Kirchberg- und die Wasgauhalle, für das Vereinstraining.

„Breiten- und Freizeitsport im Innenbereich ist unter strengen und spezifischen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen möglich. Wettkampfsituationen oder -simulationen sind weiterhin ausdrücklich untersagt“, teilte die Stadt am Mittwoch mit.

Fünf Hallen bleiben zu

Die Hallen des Kant- und des Ball-Gymnasiums sowie der Grundschulen Robert Schuman, Husterhöhe und Sommerwald bleiben dagegen bis zum Beginn der Sommerferien für den Vereinssport gesperrt. Die Erläuterung der Stadt: „Aufgrund der Einschränkungen kann der Schulbetrieb zurzeit nur in modifizierter Form stattfinden. Um die geltenden Abstands- und Hygienerichtlinien einhalten zu können, benötigen zahlreiche Pirmasenser Schulen eine höhere Anzahl an Klassensälen als vorhanden. Sie nutzen daher ihre Sporthallen zu Unterrichtszwecken. Diese Problematik verschärft sich, wenn am kommenden Montag, 8. Juni 2020, weitere Jahrgangsstufen in den Präsenzunterricht zurückkehren.“

Die Stadt sei bemüht, für Nutzer dieser fünf Hallen Alternativen an anderen Standorten aufzuzeigen (nähere Infos bei Tim Ruhstorfer, Telefon 06331/2394315, E-Mail sport@pirmasens.de). Sportdezernent Denis Clauer kündigte an, die Situation vor Beginn der Sommerferien neu zu bewerten.