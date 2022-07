Das im Mai erst in Betrieb genommene Spülmobil der Stadtverwaltung kommt gut an. Laut Oberbürgermeister Markus Zwick gab es bereits 18 Anfragen, von denen sieben in eine Vermietung mündeten und fünf weitere fest zugesagt seien. Vier Anfragen habe die Stadtverwaltung wegen Terminüberschneidung absagen müssen. Aus Pirmasens direkt kamen davon jedoch nur drei Anfragen. Alle anderen stammten aus dem Landkreis. In einem Fall wurde das Spülmobil gleich für eine ganze Woche vom DLRG für ein Zeltlager gebucht. Die bisherigen Nutzer seien allesamt begeistert, so Zwick. Das Spülmobil ist ein Fahrzeuganhänger, in dem sich neben einer gewerblichen Spülmaschine noch 600 Teller und 300 Kaffeegedecke sowie Besteck befinden. Für 150 Euro pro Wochenende oder 100 Euro pro Tag kann es ausgeliehen werden. Die Heinrich-Kimmle-Stiftung kümmert sich um die Kontrolle des wieder zurückgebrachten Mobils. Anfragen an die Umweltberatung unter Telefon 06331 842489.