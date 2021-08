Ausbildungsplätze mit hoher Übernahmequote bietet die Stadt Pirmasens mit ihren Tochterunternehmen Städtisches Krankenhaus, Stadtwerke und Bauhilfe. „Eine fachlich fundierte Ausbildung ist ganz grundsätzlich die Basis für eine berufliche Karriere und somit ein gutes künftiges Leben. Dieser Verantwortung der jungen Generation gegenüber sind wir uns sehr bewusst“, sagt Oberbürgermeister Markus Zwick.

Es sei der Verwaltungsspitze ein besonderes Anliegen, den Schülern zu zeigen, wie vielfältig und breit gefächert die Ausbildungsangebote in der Verwaltung selbst und bei den drei Tochterunternehmen seien. „Nicht zuletzt ermöglichen wir den jungen Leuten dank meist hervorragender Übernahmequoten, im Anschluss auch direkt in ihren Beruf einzusteigen“, so das Stadtoberhaupt weiter.

So beginnen in den nächsten Wochen 77 junge Frauen und Männer bei der Stadt ihre Ausbildung in unterschiedlichen Berufen und mehreren Bachelor-Studiengängen.

Seit 2021 bietet die Stadtverwaltung auch zwei neue Ausbildungsgänge im gewerblichen Bereich an, bei den Stadtwerken soll 2022 zusätzlich ein dualer Studienplatz im Marketing besetzt werden. Nach den (erfolgreich absolvierten) Abschlussprüfungen profitieren die jungen Leute laut Verwaltung von einer hohen Übernahmequote. Sie liege bei der Bauhilfe grundsätzlich bei 100 Prozent, diesen Wert vermeldet in diesem Jahr auch die Stadtverwaltung. Bei den Stadtwerken seien 67 Prozent der Azubis und im Städtischen Krankenhaus 91 Prozent übernommen worden.

Betriebssport und eigene Notebooks

Azubis können bei der Stadtverwaltung kostenlos an unterschiedlichen Betriebssportgruppen teilnehmen (zum Teil als Arbeitszeit angerechnet) und an Team-Entwicklungsmaßnahmen. 2020 bekamen zudem alle neuen Azubis eigene Notebooks – auch für die private Nutzung – zur Verfügung gestellt.

Die Stadt hat nach eigenen Angaben diesen Sommer neun Absolventen übernommen. Die Anzahl der jetzt eingestellten neuen Auszubildenden: zwölf plus sieben Beamtenanwärter; Anzahl der Auszubildenden und Studenten insgesamt: 33.

Krankenhaus zählt derzeit 82 Auszubildende

Das Städtische Krankenhaus hat jetzt von 23 Absolventen nach den Prüfungen 19 übernommen. Aktuell wurden 49 Auszubildende neu eingestellt − plus drei, die ein duales Studium absolvieren. Damit beträgt die Anzahl der Auszubildenden jetzt insgesamt 82.

Bei der Bauhilfe wurde ein Azubi neu eingestellt, der oder die als Immobilienkaufmann beziehungsweise Immobilienkauffrau ausgebildet wird.

Bei den Stadtwerken haben drei Auszubildende jetzt ihre Prüfung absolviert. Zwei wurden übernommen. Die Anzahl der jetzt eingestellten neuen Auszubildenden beträgt fünf; die Anzahl der Auszubildenden und Studenten beläuft sich auf insgesamt 19.