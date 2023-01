Ob Freizeit, Tagesausflug, Betreuungsangebot oder Ehrenamtsschulung: Das Ferienprogramm der Stadt Pirmasens umfasst in diesem Jahr rund 30 Angebote in den Oster-, Pfingst-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien. Die Anmeldung dafür ist ab sofort online möglich.

Das 51. Ferienprogramm der Stadt bietet eine Angebotsvielfalt für Kinder und Jugendliche in Pirmasens und Umgebung. Im vergangenen Jubiläumsjahr nahmen 600 Kinder und Jugendliche an den rund 30 Angeboten teil. „Die Auslastung war sehr gut und lag bei 94 Prozent“, erklärt Oberbürgermeister Markus Zwick. Insgesamt haben sich 75 Ehrenamtliche an der Umsetzung beteiligt. Die Stadt hat 40.000 Euro in das Ferienprogramm investiert.

In diesem Jahr gibt es erneut rund 30 Angebote, die durch Freizeiten von Vereinen wie dem CVJM oder der Protestantischen Jugendzentrale ergänzt werden. Im Programm enthalten sind Freizeiten mit und ohne Übernachtung, Tagesfahrten in Freizeitparks und Zoos, Exkursionen und Besichtigungen sowie verschiedene Freizeitaktivitäten mit Angebotsschwerpunkten im sportlichen, kreativen und künstlerischen Bereich. Hinzu kommen Schulungen und Qualifizierungsmaßnahmen für Ehrenamtliche, beispielsweise für den Erwerb der Jugendleitercard „Juleica“.

Südtirol, Ötztal, Bostalsee

„Unsere Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche, aber es gibt auch Familienprogrammpunkte“, sagt Zwick. Mit dem Programm sei die Stadt bestrebt, junge Menschen in Pirmasens gut zu betreuen, gleichzeitig aber auch die Sozialkompetenz und Talente der Kinder und Jugendlichen fördern. Das Ferienprogramm wolle zu einem Wiedererstarken des Gemeinschaftssinns beitragen, nachdem viele Aktivitäten unter der Corona-Pandemie gelitten hätten.

Dauerbrenner im Ferienprogramm ist unter anderem die Ski- und Snowboardfreizeit in Südtirol, die coronabedingt in den beiden vergangenen Jahren nicht stattfinden konnte. Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 15 Jahren werden dabei im Skigebiet Speikboden von ausgebildeten Ski- und Snowboardlehrerinnen zum Fahren angeleitet. Ein Höhepunkt ist ebenfalls die Action-Freizeit in der Area 47 im österreichischen Ötztal. Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren können hier für fünf Tage River Rafting, Canyoning, eine 400 Meter lange Seilrutsche und einen Hochseilpark austesten.

Stadt unterstützt Familien mit geringem Einkommen

„Neu ist die Action-Freizeit am Bostalsee, die einen zweitägigen Surfkurs beinhaltet“, sgat Stadtjugendpflegerin Bettina Walnsch. Teil der Freizeit sind eine Tour mit dem Segelschiff sowie gemeinsames Stand-Up-Paddling auf einem großen Board für sechs Personen. Die jüngere Zielgruppe hingegen kann die Ferien beispielsweise auf dem Bauernhof „Gut Hohenberg“ nahe Annweiler am Trifels verbringen. Dort versorgen die Sechs- bis Zwölfjährigen Ziegen und Schweine, führen Esel aus und backen Brot. Gleichzeitig lernen die Kinder die ökologische Landwirtschaft besser kennen.

Wie bereits im vergangenen Jahr kann eine Anmeldung für die Aktionen auf der Online-Plattform „Feripro“ vorgenommen werden. Die Bezahlung ist per PayPal oder Überweisung möglich. Wichtig sei, dass jedes Kind und jeder Jugendliche an den Aktionen teilnehmen kann. Deshalb unterstützt die Stadt Familien mit geringem Einkommen, die sich eine Teilnahme am Ferienprogramm sonst nicht leisten könnten. „Bei Bedarf kann man sich telefonisch bei uns für eine Beratung melden“, erklärt Walnsch.

Info

Die Angebote des Ferienprogramms stehen auf der Plattform „Feripro“. Dort sind ab sofort Anmeldungen möglich.