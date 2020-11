Der Baumbestand im Pirmasenser Waldfriedhof hat im Sommer erheblich gelitten. Das Garten- und Friedhofsamt muss deshalb die Axt an 110 Bäume legen. Kommende Woche sollen die Fällarbeiten beginnen. Der Auftrag in Höhe von 43.800 Euro wurde laut Stadt an einen Zweibrücker Baumpflegebetrieb vergeben worden, der damit rund 400 Euro pro Baum erhält. Insgesamt gibt es auf dem Waldfriedhof rund 15.000 Bäume auf einer Fläche von 37 Hektar.

Warum auf dem Pirmasenser Waldfriedhof über 100 Bäume gefällt werden.