Pirmasenser aufgepasst: Ab Montag kontrolliert die Stadt, ob der Müll richtig getrennt wird. Im schlimmsten Fall werden die Tonnen nicht geleert.

Vor Plastik überquellende Biotonnen, Bauschutt im Restmüll, Kartonberge neben der Papiertonne oder doch perfekt sortierte und ordentliche Mülltonnen – so unterschiedlich sieht es laut einer Mitteilung der Stadt bei der Müllabfuhr im Stadtgebiet aus. Dass nicht alle Pirmasenser ihre Abfälle vorbildlich trennen und die Mülltonnen richtig befüllen, stelle die Abfallentsorgung der Stadt immer wieder fest. Damit sich dies in Zukunft bessert, werden ab Montag zunächst für einige Wochen stichprobenartige Kontrollen der Abfallbehälter durchgeführt. Dabei werden von den Müllwerkern gelbe und rote Karten als Aufkleber für falsch befüllte oder überfüllte Tonnen, aber auch grüne Lobkarten für diejenigen, die sich schon hervorragend an die Mülltrennung halten, auf den Tonnen angebracht. Sind Tonnen massiv falsch oder überfüllt, werden sie von der Müllabfuhr nicht geleert.

Die Versuchung ist groß

„Besonders in Großwohnanlagen oder Mehrfamilienhäusern kommt es vermehrt zu einer Überfüllung der Tonnen. Häufig wird dort der Abfall nicht richtig getrennt, sodass Plastik in der Biotonne landet“, berichtet Abfallberaterin Kerstin Trappmann. Würden die Abfälle getrennt entsorgt, reichen im Normalfall die vorhandenen Abfallbehälter aus, erklärt Trappmann. Da bei solchen Anwesen niemand genau sagen könne, wer etwas in die Tonne gefüllt hat, sei die Versuchung wohl oft größer nicht so genau auf die Mülltrennung zu achten. Doch auch bei Einfamilienhäusern und in den Ortsbezirken würden immer wieder Fehlbefüllungen festgestellt. Die neuen Aufkleber sollen nun für Aufklärung sorgen und allen Nutzern der Tonne zeigen: „So geht es nicht weiter.“

Markierte Tonnen werden fotografiert

Je nachdem wie stark eine Tonne falsch befüllt wurde, gibt es für die Anwohner den Aufkleber mit der gelben oder roten Karte. „Ist einmal aus Versehen ein einzelner Beutel aus Plastik in der braunen Tonne gelandet, gibt es die gelbe Karte als Ermahnung, die Tonne wird jedoch noch geleert. Stellen die Müllwerker hingegen fest, dass die ganze Biotonne mit Kunststoffen gefüllt oder Bauschutt in der Restmülltonne gelandet ist, gibt es die Rote Karte und die Tonne wird nicht geleert“, erläutert Trappmann die Kontrollen. Die markierten Tonnen werden zusätzlich mit Fotos dokumentiert und den Eigentümern ein Informationsschreiben zur richtigen Befüllung der Gefäße zugesandt. Wer einen roten Aufkleber erhalten hat, muss seine Tonne nachsortieren, erst wenn die Tonne richtig befüllt ist, kann sie bei der nächsten regulären Leerung wieder geleert werden.

Überfüllte Tonnen werden nicht geleert

Auch überfüllte Tonnen oder Unmengen von losen Kartonagen als Beistellungen sind ein Problem, dem die Abfallentsorgung mit den neuen Aufklebern begegnen will. Sind Mülltonnen so befüllt, dass sich ihr Deckel nicht mehr schließen lässt, können sie nicht geleert werden und erhalten ebenfalls einen roten Aufkleber. Zu groß wäre dann die Gefahr, dass beim automatischen Leerungsvorgang am Müllwagen Abfälle auf die Mitarbeiter oder die Straße fallen und schlimmsten Falls sogar die ganze Tonne aus der Haltevorrichtung stürzt und jemanden verletzt.

Große Mengen loser Beistellungen sind vor allem bei den Papiertonnen ein großes Problem, dass die Arbeit der Müllabfuhr erschwert. Generell sei es zwar nicht verboten, mal einen oder zwei Kartons neben der Papiertonne bereit zu stellen, die Regel sollte es jedoch nicht sein. Vor allem wenn in der Tonnen eigentlich noch Platz wäre. Hierfür wird es künftig ebenfalls einen Aufkleber mit der Gelben Karte geben und dem Hinweis, die Tonne richtig zu befüllen oder kostenfrei eine zusätzliche Papiertonne zu bestellen.

Es gibt auch Lob

„Bedanken möchten wir uns aber bei den vielen Bürgern, die ihre Abfälle bereits jetzt vorbildlich sortieren und dadurch zu einem bestmöglichen Recycling der Abfälle beitragen“, sagt Abfallberaterin Trappmann. Entdecken die Müllwerker bei ihren Kontrollen gut sortierte Mülltonnen, gibt es hier auch einen grünen Lobaufkleber mit einem herzlichen Dank an die Anwohner und der Ermunterung künftig weiter so gut Ihre Abfälle zu trennen.

Info

Wer Rückfragen zu den Leerungsterminen hat, kann die Mitarbeiterinnen der Abfallentsorgung unter der Telefonnummer 06331/240824 kontaktieren.