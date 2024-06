Aktuell erreichen die Verwaltung Pirmasens viele Hinweise mit der Bitte um Grünrückschnitt, wie es von der Stadt heißt. Der Grund: Durch das sehr warme Wetter, kombiniert mit Feuchtigkeit hat sich die Natur auch in der Südwestpfalz schnell entwickelt. „Das Wetter hat dazu geführt, dass nicht nur Rasen und die Gehölze stark wachsen, sondern auch das Unkraut sprießt“, berichtet Mathias Schneller. Er ist Betriebsleiter Grünflächenunterhalt im Wirtschafts- und Servicebetriebs der Stadt Pirmasens (WSP). Wuchernde Pflanzen und Sträucher auf öffentlichen Grünflächen, in Parks und Friedhöfen seien nur sehr schwer und mit großer Zeitverzögerung in den Griff zu bekommen, bittet die Stadt um Verständnis. Die WSP-Mitarbeiter seien montags bis freitags „mit allen verfügbaren Kräften im Dauereinsatz“. Trotzdem kämen sie kaum nach.

625.000 Quadratmeter Rasenfläche

Das Stadtgebiet mit den weitläufigen Parkanlagen wie Neuffer, Strecktal, Eisweiher und Alter Friedhof inklusive der sieben Ortsbezirke ist laut Stadt in neun Reviere aufgeteilt. Alleine die zu mähende Fläche – inklusive sämtlicher Friedhöfe – sei mehr als 625.000 Quadratmeter groß. Zum Vergleich: Das entspricht etwa 88 Fußballfeldern.

Vorrang hat der Rückschnitt laut Stadt dort, wo eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit droht. „Aber auch Wirtschaftlichkeit und Effizienz spielen bei der Priorisierung der Maßnahmen eine Rolle“, heißt es aus der Verwaltung – verbunden mit der Bitte um Geduld.