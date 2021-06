Die Stadtverwaltung kündigt eine härterer Gangart an. Das Ordnungsamt soll vermehrt auf Streife in Parkanlagen gehen. So soll dem zunehmen Vandalismus vorgebeugt werden.

Zwar sind die Corona-Zahlen in Pirmasens deutlich gesunken und Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat Lockerungen angekündigt , aber Beigeordneter Denis Clauer bittet die Bevölkerung weiter um Vorsicht und Rücksicht: „Die Normalität kehrt langsam zurück.“ Damit dies so bleibe, gelte es trotz der erfreulichen Entwicklung weiterhin auf Abstand, Hygiene und Maske zu achten – egal ob im Privaten oder bei der Teilnahme am öffentlichen Leben.

Der weitläufige Strecktalpark erfreue sich großer Beliebtheit. Allerdings sei es in den vergangenen Tagen mehrfach zu Schäden durch Vandalismus gekommen. So seien dort etwa Eingangstore aufgebrochen, Hinweisschilder mit Graffiti besprüht und Glasflaschen auf dem Sport- und Spielplatz zerdeppert worden. Der Wirtschafts- und Servicebetrieb habe die Scherben entfernt, um möglichen Gefahren für spielende Kinder vorzubeugen.

„Ein solches Fehlverhalten werden wir nicht dulden“, betont Clauer und kündigt verstärkte Kontrollen an. Parks, Grünanlagen und öffentlichen Plätzen komme eine wichtiger Erholungs- und Freizeitfunktion für unterschiedliche Nutzergruppen zu. „Wenn wir konkret von mutwilligen Beschädigungen reden, dann sollte jedem klar sein, dass es sich hierbei nicht um Kavaliersdelikte handelt, sondern um Straftaten“, so Clauer. Daher werde der kommunale Vollzugsdienst gezielt in öffentlichen Parkanlagen auf Streife gehen und Kontrollen durchführen.