2,1 Millionen Euro will die Stadt für die Sanierung von Kanälen in neun Straßen investieren. Alle Kanäle werden dabei mit Verfahren instandgesetzt, die ohne Aufgraben erledigt werden können, wie im Hauptausschuss mitgeteilt wurde. Am teuersten wird dabei die Sanierung der Kanäle in der Rheinbergerstraße, die 410.000 Euro verschlingen wird. Hier soll mit Schläuchen und der Inlinertechnik der marode Kanal so weit stabilisiert und abgedichtet werden, dass er wieder einige Jahre hält. Eine ähnliche Technik ist für die Lemberger Straße im Bereich des Parkplatzes „Weißer Bär“ vorgesehen. Hier wird mit Kosten von 120.000 Euro und einer komplizierten Verkehrsführung in dem stark belasteten Verkehrsdreieck gerechnet. Für die Kloster-, Landgrafen-, Spital-, Wagen-, Otto-, Lichtenberg- und Vogesenstraße auf dem Horeb hat Bürgermeister Michael Maas ein Paket geschnürt, dass zum Gesamtpreis von 1,58 Millionen Euro kostengünstiger als eine Einzelausschreibung werden dürfte.