Die Stadtverwaltung informiert am Donnerstag, 24. Oktober, über den geplanten Ausbau der nördlichen Ringstraße. Die Anliegerversammlung findet im Ratssaal der Messe Pirmasens GmbH statt. Beginn ist um 17 Uhr.

Bürgermeister Michael Maas stellt zusammen mit Tobias Thiele vom gleichnamigen Ingenieurbüro Gestaltungspläne und Zeitschiene vor. Vertreter der Stadtwerke und des Tiefbaumamtes stehen für Fragen zur Verfügung. Vorgesehen ist, dass der rund 122 Meter lange Abschnitt zwischen der Treppenanlage am Oppenheimer-Tor und der Schloßstraße voraussichtlich von Mitte März bis Ende Oktober 2025 komplett erneuert wird. Dabei werden Fahrbahn, Wendehammer und Gehweg ausgebaut sowie die Straßenentwässerung erneuert. Das Trottoir wird mit rotem Betonsteinpflaster versehen, die Fahrbahn und Parkplätze werden in Asphalt ausgeführt. Die Beleuchtung wird mittels vier sparsamen LED-Leuchten modernisiert. Insgesamt entstehen 33 Stellplätze, darunter 20 Schräg- und 13 Längsparkplätze inklusive zwei Stellplätze für Behinderte.

Sechs klimaresiliente Stadtbäume sollen künftig die Lebensqualität in der nördlichen Ringstraße weiter aufwerten. Sie spenden Luft zum Atmen und mildern den Treibhauseffekt. Die Bäume ergänzen das bestehende Grünbeet an der 1990 eingeweihten Treppenanlage. Am Eingang zur Sackgasse werden auf dem Gehsteig drei Fahrradständer installiert. Nach dem Abschluss der Arbeiten werden rund 1850 Quadratmeter Verkehrsfläche erneuert sein.

Inlinerverfahren bietet Vorteile für Anwohner

Die Stadtwerke haben bereits mit der Modernisierung der versorgungstechnischen Infrastruktur begonnen. Dabei werden Teile der Wasser-, Strom- und Fernwärmeleitungen inklusive zugehöriger Hausanschlüsse erneuert. Das städtische Tiefbauamt plant im Anschluss ans Werk zu gehen, um mit der Sanierung des maroden Hauptkanals zu beginnen. Die fünf Haltungen aus Steinzeug stammen aus dem Jahr 1906. Die Experten haben auf einer Länge von gut 100 Metern Schäden festgestellt. Darunter verschobene Verbindungen, Risse, Scherbenbildungen sowie schadhafte Rohranbindungen. Bei der Reparatur kommt das sogenannte Inlinerverfahren zum Einsatz. Es bietet für die Anlieger den Vorteil, dass Arbeiten direkt von den Schächten ausgeführt werden können. Dadurch muss die Straßendecke nur punktuell und nicht über die gesamte Länge geöffnet werden. Lediglich auf einer Länge von 15 Metern muss der Kanal zwingend in offener Bauweise erneuert werden.

Das Projekt innerhalb des laufenden Straßenausbauprogramms ist mit geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 1,36 Millionen Euro veranschlagt. Davon entfallen rund 770.000 Euro auf den eigentlichen Straßenbau. Dessen Finanzierung erfolgt über wiederkehrende Beiträge. Ein Zuschuss fließt aus Mitteln der Städtebauförderung. Für die Kosten der Kanalsanierung sind Investitionen in Höhe von rund 120.000 Euro veranschlagt. Die Kosten werden über den Sonderhaushalt Abwasserbeseitigung finanziert. Weitere 470.000 Euro investieren die Stadtwerke in die Erneuerung der versorgungstechnischen Infrastruktur.

Info

Das Anliegergespräch zum Ausbau der nördlichen Ringstraße findet am Donnerstag, 24. Oktober, 17 Uhr, im Ratssaal der Messe Pirmasens GmbH, Zeppelinstraße 11, statt. Um Anmeldung beim Tiefbauamt wird gebeten unter Telefon 06331 842463.