Die Beseitigung der kürzlich entdeckten Gewölbekeller in der Hauptstraße wird voraussichtlich 300.000 Euro kosten und soll hauptsächlich über Wiederkehrende Beiträge finanziert werden.

Das wurde in der Stadtratssitzung am Montag bekannt. Wie berichtet, wurden bei Sondierungen für den Umbau der Hauptstraße zwischen Pfarrgasse und Sandstraße größere Gewölbekeller des früheren Kaufhauses Moster im Straßenraum gefunden, die eine Verfüllung und Abbrucharbeiten nötig machen.

Die Stadt hofft auf einen Zuschuss über Mittel der Städtebauförderung in Höhe von 85.000 Euro. Aus dem Topf der Wiederkehrenden Beiträge will das Tiefbauamt 192.000 Euro nehmen. Der Rest von 23.000 Euro soll durch Einsparungen bei der Sanierung der Treppe in der Fröbelsgasse aufgebracht werden.