In dem schon länger leerstehenden Ladenlokal in der Hauptstraße 19, direkt neben dem Lift der VR-Bank, zieht neues Leben ein. Die Stadtverwaltung hat der RHEINPFALZ auf Nachfrage mitgeteilt, dass Citymanager Constantin Weidlich dort Quartier beziehen wird. Er soll wieder mit einem Büro in der zentralen Innenstadt vertreten sein. Der Laden dient als Anlaufstelle für Immobilienbesitzer, Gewerbetreibende und Bürger, die sich aktiv in die Arbeit zur Belebung der Innenstadt einbringen möchten. Zwischen Dezember 2019 und April 2021 hatte Weidlich das leerstehende Ladenlokal der Firma Töns genutzt. Mit der Einrichtung eines temporären Schnelltest-Zentrums wurde die Dependance geschlossen. Seine Tätigkeiten führt Weidlich derzeit von seinem Büro im Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften auf der Husterhöhe aus. Dort ist er unter Telefon 06331/1426214 oder per E-Mail an constantinweidlich@pirmasens.de zu erreichen.

Voraussichtlich im Juli kehrt der City-Manager laut Stadtverwaltung in die Fußgängerzone zurück. Der Standort sei jedoch nicht auf eine dauerhafte Nutzung durch das City-Management angelegt, sondern lediglich als vorübergehende Leerstandsbespielung, teilt die Behörde mit.