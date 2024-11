Zweibrücken möchte im Bürgerbüro einen Passbildautomaten aufstellen. Dass ein Fotostudio und 300 Unterzeichner einer Petition dagegen protestieren, ist vergeblich.

Der Strom- und Gaspreis bei den Stadtwerken soll zum 1. Januar sinken. Geschäftsführer Christoph Dörr kritisiert aber die Bundesregierung wegen des nicht gezahlten Klimageldes.

Auch im 1. Kongressbezirk Virginia, dem Wahlkreis von Zweibrückens US-Partnerstadt Yorktown, hat der Republikaner Donald Trump die meisten Stimmen bei der US-Präsidentschaftswahl erhalten.

Der Novembermarkt ist ein Fixpunkt im Pirmasenser Kalender. Vom 8. bis 10. November 2024 lockt die populäre Veranstaltung das Publikum ins Herz der Innenstadt. An drei Tagen laden edle Tropfen, Gaumenfreuden und Live-Musik zum Feiern ein.

Beim Zweibrücker Kranhersteller Tadano haben die Vorbereitungen für den vereinbarten Personalabbau begonnen. Kündigungen wurden offenbar noch keine ausgesprochen.

Am 21. Oktober hat die Deutsche Post ihren neu gebauten Zustellstützpunkt am Zweibrücker Güterbahnhof in Betrieb genommen. Ab sofort werden die Pakete und Briefe für 50 Zustellbezirke in und um Zweibrücken in dem Neubau am Wendehammer hinter dem Bäder- und Heizungsgroßhandel Eugen König zur Auslieferung fertig gemacht.

Es kracht auf dem Gelände der Profine. Ein E-Stapler und ein Pkw stoßen zusammen, ein Passant wird dabei unter einem Tank eingeklemmt – Batteriesäure läuft aus. Grund zur Sorge besteht trotzdem nicht. Die Werkfeuerwehr rückt zu ihrer Jahreshauptübung aus.

Nach 64 Jahren ist Schluss. Die Zweibrücker Frisörmeisterin Renate Tretter geht in Ruhestand. Schon als die Rosenstadt noch vom Krieg geprägt war, hat sie hier Kunden frisiert. Wie sich die Ansprüche und Kunden im Salon verändert haben.

Am Samstag, 9. November, findet eine Gedenkfeier zur Reichspogromnacht statt. Die Veranstaltung wird im Bürgersaal der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland abgehalten und beginnt um 19 Uhr. Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger, die der Opfer der NS-Gewaltherrschaft gedenken möchten.

Der Gemeinderat entscheidet am 6. November, welche Straßen in den kommenden fünf Jahren in Contwig saniert werden. Eine Erneuerung ist bereits gesichert, bei anderen Straßen steht die Entscheidung noch aus. Die Bauarbeiten haben wohl auch Auswirkungen auf die Straßenbeiträge.

Die Führungsspitze der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben ist nun komplett besetzt.

Dem Wattweiler Ortsbeirat ist es ein Dorn im Auge, dass Verkehrsteilnehmer über den Feldweg zwischen der Kirchhofstraße und der Landstraße nach Mittelbach illegal abkürzen. Er fordert von der Stadt Zweibrücken erneut Maßnahmen.