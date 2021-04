Das Fastenbrechen im Ramadan soll entgegen der Tradition im engsten Familienkreis stattfinden, um Ansteckungen mit dem Coronavirus zu vermeiden. Der Stadt sei die Bedeutung des muslimischen Fastenmonats bewusst, heißt es aus dem Rathaus. Doch derzeit sei die Infektionsrate so hoch, dass auch die allabendlichen Ritualgebete per Livestream angeboten werden sollen.

Bis 12. Mai fasten viele Muslime täglich rund 16 Stunden – von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang. Ausnahmen gelten für Kranke, Alte, Schwangere, Stillende, Kinder und körperlich schwer Arbeitende. „Leider kann der Ramadan auch dieses Jahr nur unter den Bedingungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie begangen werden“, so Zwick. Der OB weist darauf hin, dass die Infektionsgefahr in der dritten Welle wegen der britischen Mutation des Virus besonders hoch ist. „Bundesweit stößt die Gesundheitsversorgung von mit Covid-19 erkrankten Menschen an ihre Grenzen, und auch bei jüngeren Menschen ist eine Zunahme schwerwiegender Krankheitsverläufe festzustellen“, sagt Zwick. Er ruft deshalb dazu auf, direkte Kontakte während des Fastenmonats auf das Notwendigste zu reduzieren. Es sei „nach wie vor nicht die Zeit für unbeschwerte größere Feiern und geselliges Beisammensein“, so die Stadtspitze.

„Die Situation ist ernst“

In der Regel wird das Fastenbrechen (Iftar) jeden Abend mit Nachbarn und Freunden gefeiert. Das soll dieses Jahr anders sein: Nur die engste Familie soll sich zusammensetzen, Bekannte und Freunde sollen höchstens über elektronische Medien dabei sein. In geschlossenen Räumen ist die Ansteckungsgefahr höher, deshalb rät Zwick zu Abstand und regelmäßigem Lüften. „Ich richte mich an alle Pirmasenserinnen und Pirmasenser, sich unbedingt an die Hygieneregeln zu halten, Kontakte weiterhin auf ein Minimum zu reduzieren. Die Situation ist ernst“, mahnt der OB. Nur wenn die ganze Stadt an einem Strang zieht, könne es gelingen, die Verbreitung des Virus einzudämmen, meint Zwick.

Der Oberbürgermeister fordert die Moscheevereine in Pirmasens auf, das allabendliche Ritualgebet als Livestream anzubieten, um den Gläubigen eine Teilnahme von zu Hause zu ermöglichen.