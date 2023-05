Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Stadtverwaltung hat die Kreuzung am Sommerwald ganz fix verengt. Zwei halbe Tage Arbeit waren es nur. Die ansässige Bäckerei hat auch schnell reagiert und am Mittwoch Dezernent Denis Clauer mit einem Protesttransparent begrüßt: „Corona stellt uns an den Abgrund. Die Stadt Pirmasens gibt uns den Rest“, ist darauf zu lesen. Der Grund: Drei Parkplätze sind weggefallen.

Die Einmündung von der Rodalber Straße in die Straße Am Sommerwald hat schon einige Sitzungen des Verkehrsausschusses und zuletzt die Verkehrsschau beschäftigt.