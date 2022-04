2021 fielen viele sportliche Wettkämpfe wegen der Corona-Pandemie aus. Das machte sich bei der Sportlerehrung der Stadt Pirmasens für das vergangene Jahr bemerkbar. Die Liste der Ausgezeichneten war sehr überschaubar.

Die Sportehrenplakette in Gold ging an Kevin Gremm, Alena Bimber und Simon Schiel. Ringer Gremm war Deutscher Meister und EM-Fünfter bei den Junioren, Keglerin Bimber gewann mit dem deutschen Nationalteam die Weltmeisterschaft, und Slalom-Kanute Schiel siegte bei der deutschen Nachwuchs-Mannschaftsmeisterschaft im Kajak. Alena Bimber und Simon Schiel fehlten bei der Ehrung in der TVP-Halle ebenso entschuldigt wie Dieter Ehrhardt, der den Sport-Ehrenbrief erhielt. Ehrhardt engagiert sich seit Jahrzehnten im Leichtathletikverband Pfalz als Oberkampfrichter und in vielfältiger Weise beim Turnverein Pirmasens.

Die Sportehrenplakette in Bronze ging an die Triathleten Nils Klein, Andreas Schütze und Eik Tiez vom FKP-Endurance-Team. Beigeordneter Denis Clauer zeichnete zudem Angelika Folz und Christian Zehfuß für ihr jahrelanges ehrenamtliches Engagement aus. Sonderehrungen gab es für das Damenteam des Ersten Golfclubs Westpfalz, in dem einige Pirmasenserinnen spielen, und die United Cheerleader Pirmasens.