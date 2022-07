Das Institut der deutschen Wirtschaft hat wieder ein Ranking der Städte und Kreise erstellt, bei dem Pirmasens wie gewohnt auf einem der hintersten Plätze landet. Allerdings erkennen die Wirtschaftswissenschaftler in Pirmasens eine Dynamik, die hoffen lässt.

Das als IW Consult bekannte Institut in Köln hat 400 Städte und Landkreise unter die Lupe genommen. In seinem Ranking landet Pirmasens auf Platz 379. Die Schlusslichter bilden traditionell Wilhelmshaven, Bremerhaven, Duisburg und Gelsenkirchen. In der Region schneiden Kaiserslautern mit Platz 366 und Zweibrücken mit Platz 346 nicht viel besser ab. Der Landkreis Südwestpfalz kommt auf einen guten 223. Platz und Landau nur ein bisschen besser auf Platz 217. Platz 1 erreicht übrigens München.

Spannend wird es bei der Betrachtung einzelner Parameter, und hier schafft es Pirmasens bei der Ärztedichte mit 291 Ärzten auf 100.000 Einwohner auf Platz 82. Der Landkreis landet ganz hinten auf dem sechsletzten Platz mit einer Ärztedichte von 102.

17 Prozent der Pirmasens haben zu viele Schulden

Dafür hat der Kreis bei den naturnahen Flächen die Nase vorn und schafft es bundesweit auf Platz vier mit 65 Prozent Natur, während es Pirmasens mit 45 Prozent immerhin auf Rang 84 bringt.

Fast das Schlusslicht ist wiederum Pirmasens bei der privaten Überschuldung. Hier wird der Anteil überschuldeter Personen über 18 Jahren gewertet und da sollen laut IW Consult in Pirmasens 17 Prozent der Pirmasenser zu viele Schulden zu haben. Im Kreis sind es 7,6 Prozent. Pirmasens landet bei dem Punkt auf dem zweitletzten Platz. Der Kreis auf Rang 143.

Schlechte Werte auch bei Kriminalität und Frauenbeschäftigung

Richtig gut liegt der Landkreis in puncto Kriminalität mit Rang 36. Hier werden die Straftaten bezogen auf 100.000 Einwohner gewertet, und im Kreis kamen da nur 2800 Straftaten zusammen. In Pirmasens dagegen 8000, was Rang 348 ergibt.

Die Beschäftigungsrate von Frauen lässt in Pirmasens inzwischen zu wünschen übrig. Konnte die Stadt in früheren Jahrzehnten durch die vielen Schuhfabrikarbeiterinnen mit einer hohen Frauenquote glänzen, liegt diese jetzt nur noch bei 55 Prozent, was Rang 352 bedeutet. Im Kreis funktioniert das mit 60 Prozent Frauen im Job etwas besser. Der Kreis schafft es da auf Platz 215.

Das absolute Schlusslicht ist jedoch der Kreis bei den Hochqualifizierten. Hier wurde der Anteil an Beschäftigten mit einem Hochschul- oder Fachhochschulabschluss gewertet. Im Kreis sollen das nur sechs Prozent aller Beschäftigten sein – Platz 400. Die Stadt bringt es dagegen auf Platz 287 mit einem Anteil von zehn Prozent.

Pirmasens mit guten Zukunftsaussichten

Für den Stadtkämmerer interessant ist noch die gemeindliche Steuerkraft, womit nicht die Summe aller Steuern gemeint ist, die Pirmasenser zahlen, sondern nur die Steuern, die im Stadtsäckel landen, also Grundsteuer, Gewerbesteuer und die Gemeindeanteile an Einkommen- sowie Umsatzsteuer. Hier finanzieren die Pirmasenser mit 771 Euro je Einwohner die Stadtkasse, was Rang 284 entspricht. Im Kreis sind es 676 Euro pro Einwohner, womit die Südwestpfälzer auf Platz 329 landen. München ist hier Spitzenreiter mit 3044 Euro pro Einwohner.

Die Wissenschaftler haben sich aber auch mit den Zukunftsaussichten befasst und nach Faktoren gesucht, die etwas über die Dynamik in den Städten und Kreisen verraten. Da sieht es dann für Pirmasens viel besser aus: Platz 176 von 400. IW Consult sieht offenbar gute Ansatzpunkte in der Stadt. Der Kreis landet auf Platz 214. Richtig gut hat Zweibrücken mit Platz 54 abgeschnitten. Das so viel gelobte Landau landet bei der Dynamik hinter Pirmasens auf Platz 189. Platz 1 erreicht in dieser Kategorie übrigens Kiel und auf Platz 3 landet Speyer. Die Schlusslichter sind hier Wolfsburg und der bayrische Kreis Dingolfing.