58 sogenannte Grünpaten unterstützen ehrenamtlich die Stadt bei grünpflegerischen Aufgaben. Mit dem Gersbacher Gerwin Gruber zeichnete Bürgermeister Michael Maas am Mittwochabend bei einer Feierstunde für die Grünpaten im Carolinensaal einen besonders wertvollen und treuen Helfer aus.

18.500 Stadtbäume gibt es in Pirmasens, von 60 Quadratkilometern Fläche ist ein Drittel bewaldet. Das bringt einerseits eine hohe Lebensqualität mit sich, andererseits bedeutet es jedoch eine hohe Auslastung für den Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt. Eine optimale Unterhaltung kann deshalb nicht immer gewährleistet werden. Die Grünpaten springen daher seit Jahren in diese Bresche, so wie der Gersbacher Gerwin Gruber.

Einen Sonderpreis habe sich der 90-Jährige, der seit mehr als 60 Jahren aktiver Obst- und Gartenbauer ist und mit einer, so Maas, „bemerkenswerten Kenntnis“ über Obstbäume ausgestattet ist, redlich verdient. Gruber stehe als zertifizierter Berater für Obstbäume immer zur Verfügung.

Intakte Grünflächen sorgen das richtige Mikroklima

Das Konzept der Patenschaften spare Kosten und führe in den Straßen zu einem sehr schönen Bild, würdigte Maas das Kümmern der Bürger um Baumscheiben, Beetflächen und Blumenkübel sowie das Sauberhalten von Spielplätzen, die Betreuung von Naturdenkmalen und das Pflegen von Wegabschnitten. Welchen Stellenwert die Arbeit der Grünpaten habe, sei während der letzten, sehr trockenen Sommer besonders deutlich geworden: die Gefahr sei groß, dass Sträucher vertrocknen und Blumen welken, da die Bediensteten unmöglich an allen Orten gleichzeitig tätig werden könnten.

Intakte Grünflächen seien jedoch unbedingt notwendig für die Erhaltung des richtigen Mikroklimas, zur Beschattung und letzten Endes für die erfolgreiche Verfolgung der Pirmasenser Biodiversitätsstrategie. Dazu gehöre auch das Projekt der „essbaren Stadt“, das seit einigen Jahren ein großer Erfolg sei.

Mit einem Präsent bedankte sich Bürgermeister Michael Maas für den Einsatz der Paten und die Erfüllung ihrer Aufgabe, die nicht nur die Stadt schöner mache, sondern auch einen gemeinschaftsstiftenden Charakter habe.