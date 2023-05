Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Finanziell hakt es noch mächtig, doch Pirmasens will neue Kindertagesstätten-Plätze schaffen und in die Jugend investieren. Und das trotz neuer Schulden, versicherte Oberbürgermeister Markus Zwick im Jugendhilfeausschuss. Denn perspektivisch gehe es darum, die Kinder und Familien in Pirmasens zu halten. Dass die Stadt nun Kita- und Grundschulsozialpädagogik verknüpfe, sei innovativ, meint der OB: „Wir sind Pioniere“.

Die Zahlen verschlechtern sich weiterhin. Auch im neuen Haushalt muss Pirmasens vier bis fünf Millionen Euro neue Schulden machen – wegen des neuen Kita-Gesetzes, das