Das Saarländische Staatstheater in Saarbrücken startet nach den Sommerferien mit einem modifizierten Spielplan, der zunächst bis Weihnachten festgelegt ist, in die neue Saison 2020/2021. So will man besser auf Veränderungen und Lockerungen reagieren. Statt Abonnements gibt es ein neues System mit Vorkaufsrecht.

„Wir wollen unseren Besuchern eine Verlässlichkeit bieten“, sagt Pressereferentin Monika Liegmann. „Sie waren so solidarisch. Sie sollen wissen: Das, was wir ankündigen, das machen wir auch.“ Danach plant das Theater, vom „Corona-Modus“ in den Normalbetrieb überzugehen.

„Ars et amor vincunt virus“ – zu Deutsch „Kunst und Liebe besiegen das Virus“ – steht unter einer bunten, farbenfrohen Zeichnung von Regieassistent Gaetano Franzese auf einer der ersten Seiten des neuen Spielzeitheftes – ein Zeichen des Mutes und der Hoffnung. Denn trotz der Corona-Auflagen stellt das Staatstheater ein fesselndes Programm vor.

Mit Abstand, ohne Chöre

Das Musiktheater startet im September mit der Premiere von Giuseppe Verdis Klassiker „Il Trovatore“. Dafür erarbeitet Dirigent Sébastien Rouland aktuell eine neue Fassung, damit die Choroper mit ihrem großen Orchesterapparat Corona-adäquat in einer kammermusikalischen Form unter Berücksichtigung der Sicherheitsabstände aufgeführt werden kann. Chorveranstaltungen und -proben sind im Saarland derzeit nur mit bis zu zehn Teilnehmern (auch in geschlossenen Räumen) auf Grundlage eines Hygienekonzeptes zulässig.

„Das ist eine Riesenherausforderung – und ein großes Abenteuer. Vieles ist einfach noch im Denkprozess“, sagt Pressereferentin Monika Liegmann. „Wir haben eine andere Situation als sonst – wir betreten das Theater mit Maske, desinfizieren die Hände, hinterlassen unsere Kontaktdaten.“ Auch die Pressekonferenz fand dieses Mal in einer Bistro-Atmosphäre statt, hinter dem roten Vorhang standen kleine Tische mit Sicherheitsabstand auf der Bühne.

Wagners Ring erst 2021

Das Großprojekt „Der Ring des Nibelungen“ startet 2021 mit dem ersten Abend „Die Walküre“, die verpasste Premiere „Rheingold“, der Vorabend von Richard Wagners Tetralogie, wird nachgeholt.

Auch auf die Uraufführung von „Bouches les Rouges, eine Nationaloper“ von Marius Schötz, dürfen die Besucher gespannt sein. Ab dem 24. Oktober steht der Musical-Hit „Hair“ auf dem Programm.

Frischluft statt Umluft

Die Corona-Vorschriften zu Sicherheitsabständen müssen nicht nur in der künstlerischen Konzeption berücksichtigt werden, sondern auch beim Saalplan. Die Umluftfunktion bei der Belüftung ist ausgeschaltet, stattdessen gibt es Frischluftzufuhr. „Wir müssen platzeingeschränkt spielen, aber wir wollen für unser Publikum ein neues Theatererlebnis schaffen“, betont Liegmann.

„Im Ballett wird der einzelne Tänzer stärker in den Fokus rücken, wenn nur kleine Ensembles auftreten dürfen. Das verändert nicht Körperausdruck und Körpersprache, wohl aber die Perspektive“, ist sie überzeugt. „Sound & Vision“ mit Songs von Edith Piaf und David Bowie sowie „Winterreise“, die neuen Projekte von Ballettdirektor Stijn Celis, werden diese Möglichkeiten ausloten. Das Schauspiel zeigt bis Weihnachten acht neue Produktionen und nimmt mit Ludwig Harigs „Weh dem, der aus der Reihe tanzt“ die Saarland-Saga aus Sulzbach in der Feuerwache wieder auf.

Zwei Experimente

Gleich im September eröffnet „Nora_Spielen!“ nach Henrik Ibsen die neue Spielzeit. Ein Experiment ist auch die Revue „Glück. Ein Abend mit sieben Gewinnern und den besten Momenten in Zeitlupe“. Wie wird die geplante Zuschauerbeteiligung unter Corona-Bedingungen funktionieren? „Die Politiker“ von Wolfram Lotz und Eugène Labiches Komödie „Trüffel Trüffel Trüffel“ stehen auf dem Plan.

Und das Saarländische Staatstheater zeigt mehrere Uraufführungen und deutsche Erstaufführungen: „Gespräch mit einer Stripperin“ von Jakob Nolte als Uraufführung, Pat To Yans „Eine kurze Chronik des künftigen China“ als europäische Erstaufführung und „Donkey, der Schotte und das Pferd, das sich Rosi nannte“ von Martin Bieri nach Cervantes als deutsche Erstaufführung.

Plan A bis Plan C

Im Staatstheater denkt man in drei Varianten, zwischen denen hin- und hergewechselt werden kann. Plan A.: normaler Theaterbetrieb mit Ausnutzung der vollen Platzkapazität, Plan B: beschränkter Bühnenbetrieb mit reduzierten Besetzungen auf der Bühne und im Orchestergraben sowie einer sehr beschränkten Platzkapazität in den Zuschauersälen nach den Auflagen der geltenden Schutzkonzepte, und dann noch Plan C: improvisierter Spielbetrieb , für den Fall, dass sich die Corona-Situation noch mal verschlimmert. Aktuell gilt der Plan B.

Da das Platzangebot deutlich eingeschränkt ist – im Großen Haus dürfen sich nicht mehr als 300 Besucher aufhalten, in der Alten Feuerwache etwa 60 – setzt das Theater die Abos aus und gewährt stattdessen ab 18. August als Treuebonus ein Vorkaufsrecht. „Wie der Saalplan dann genau aussehen wird, können wir jetzt aber noch nicht sagen“, betont Monika Liegmann. „Es gibt keinen Garderobenservice. Man muss seine Sachen selbst aufhängen und darf auch keine Jacken im Saal auf einem freien Nachbarplatz ablegen. Lösungen zur Gastronomie sind noch in Planung.“

KARTEN

18. August: Die bisherigen Abonnenten haben als Treuebonus ein Vorkaufsrecht, weil es vorerst keine Abos gibt.

24. August: allgemeiner Vorverkaufsstart

DER SPIELPLAN VON SEPTEMBER BIS DEZEMBER

Musiktheater

6. Sept. Il Trovatore Oper von Verdi 19. Okt. Bouches les rouges* Oper von Marius Schötz 24. Okt. Hair Musical von Gerome Rani 5. Dez. Im weißen Rössl Operette von Ralph Benatzi

Ballett

3. Okt. Sound & Vision* Ballett von Stiyn Celis 13. Dez. Winterreise* Ballett von Stiyn Celis

Schauspiel

5. Sept. Nora_Spielen! Drama von Henrik Ibsen 12. Sept. Glück – Ein Abend mit sieben Gewinnern und den besten Momenten in Zeitlupe* revueartige Glücksjagd 18. Sept. Die Politiker Sprechtext von Wolfram Lutz 19. Sept. Trüffel Trüffel Trüffel Lustspiel von Eugène Labiche 24. Sept. Weh dem, der aus der Reihe tanzt nach Ludwig Harig 2. Okt. Gespräch mit einer Stripperin* Schauspiel von Jakob Nolte 6. Nov. Eine kleine Chronik des künftigen China** Schauspiel von Pat To Yan 8. Nov. Donkey, der Schotte und das Pferd, das sich Rosi nannte*** Kinderstück nach Cervantes 13. Nov. Amadeus Drama von Peter Shaffer 18. Nov. Primeurs Festival der frankophonen Gegenwartsdramatik bis 21. November

* Uraufführung

** europäische Erstaufführung

*** deutsche Erstaufführung. adi