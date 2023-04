Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein dumpfes Trompetenbeben ebnet den Weg für dramatisch werdende Streicherklänge – die Instrumente der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz fließen zusammen. Plötzlich ist da nur noch ein großes Ganzes. Das war aber nicht am ganzen Samstagabend in der Pirmasenser Festhalle so. Es war ein Konzert mit zwei Gesichtern.

Nach der Pause hebt sich der Schleier. Die rund 210 Zuschauer werden von flirrenden, bebenden Klängen in deren Bann gezogen. Die zweite Hälfte des Euroclassic-Konzerts ist gänzlich