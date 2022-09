Eine 55-jährige Frau hat in der Nacht auf Donnerstag versucht, ihren 50-jährigen Mann umzubringen. Wie die Staatsanwaltschaft Zweibrücken informierte, hatte sich der Mann nach einem Ehestreit auf einer Sitzgruppe an einem Wirtschaftsweg in Clausen niedergelassen. Seine Frau folgte ihm mit dem Auto, fuhr mit dem Wagen frontal und gezielt auf den auf einer Holzbank sitzenden Mann zu. Sie drückte dabei mit dem Auto eine Holzbank und einen Tisch um, der Mann wurde dabei schwer an beiden Beinen verletzt, konnte aber noch die Polizei verständigen. Die Frau flüchtete und wurde wenig später von der Polizei festgenommen. Beide Eheleute waren betrunken. Während der Mann ins Krankenhaus gebracht wurde, führte der Weg der Frau ins Gefängnis. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hatte das Amtsgericht Zweibrücken einen Haftbefehl erlassen. Ihr wird ein versuchter Totschlag und ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen.