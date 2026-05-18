Was halten Sie davon, dass Großbritannien den Jahrgängen ab 2009 den Kauf von Tabakprodukten verbietet? – Das haben wir Passanten in Pirmasens gefragt.

Großbritannien hat ein Gesetz verabschiedet, das Menschen ab Jahrgang 2009 dauerhaft vom legalen Kauf von Tabakprodukten ausschließt. Ziel ist es, das Rauchen langfristig einzudämmen. Das Rauchen selbst bleibt jedoch erlaubt.

Rauchen war für Karolina Feith nie ein Thema, wie sie sagt. „Trotzdem verstehe ich das Suchtverhalten von einigen Menschen und dass das Rauchen von Zigaretten im Alltag fünf Minuten Ruhe verschafft. Ich finde es aber nicht gut, wenn Jugendliche rauchen und finde den Qualm selbst auch sehr unangenehm“, so Feith. Ein generelles Verbot für den Jahrgang ab 2009 hält sie jedoch für falsch, jeder sollte ab 18 Jahren selbst entscheiden dürfen, ob er rauchen möchte oder nicht.

Dass jeder für seine Gesundheit selbst verantwortlich ist, findet Lorena Weiser. Trotzdem sagt sie: „Ich mag Zigarettenrauch überhaupt nicht und finde es furchtbar, wenn Erwachsene im Beisein von Kindern rauchen. Was Großbritannien macht, halte ich deshalb für einen guten Ansatz“, erklärt Weiser.

Herbert Fremgen ist selbst Nichtraucher, hält aber von Bevormundungen vonseiten des Staates nicht viel. „Vorschriften für alles und jeden finde ich schlecht, wie bei uns die Diskussion um die Zuckersteuer. Jeder sollte selbst entscheiden dürfen wie gesund oder ungesund er leben möchte. Und irgendwie gehört Rauchen ja auch zu unserer Kultur dazu“, meint Fremgen.

Das neue Rauchergesetz in Großbritannien findet Petra Evers hingegen „nicht schlecht“. „Allerdings ist das Ganze auch ein bisschen schwierig, weil viele sich dann bevormundet fühlen werden. Dem Staat geht dann außerdem viel Tabaksteuer verloren, die wahrscheinlich anderweitig wieder reingeholt wird“, befürchtet Evers.

Dass der Umgang mit Drogen und Alkohol in Deutschland generell problematisch und „viel zu lax“ ist, findet wiederum Matthias Wölker. „Dass man gegen Sucht vorgeht, finde ich wichtig. Deshalb ist das Gesetz in Großbritannien für mich völlig in Ordnung. Ich selbst bin Nichtraucher und finde Rauchen schlicht eklig“, sagt er.

Celine Becker erklärt: „Ich bin keine Befürworterin von generellen Verboten. Jedem soll selbst überlassen sein, ob er rauchen möchte oder nicht. Wenn man etwas grundsätzlich verbietet, wird es oft heimlich gemacht, das ist der Reiz des Verbotenen. Ich selbst rauche ab und zu mal eine Zigarette – aber nie übermäßig.“