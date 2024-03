Die katholische Kirche St. Anton prägt das Pirmasenser Stadtbild. Das Gebäude darf nicht abgerissen werden.

Weithin sichtbar thront St. Anton über dem Winzler Viertel. Das wuchtige Gotteshaus prägt die Stadtsilhouette wie nur wenige andere Gebäude. So imposant die Kirche von außen erscheint, so leer ist sie innen. Wer besucht heute noch regelmäßig einen Gottesdienst?

Als Sakralbau ist St. Anton längst überdimensioniert. Die Zeiten, in denen dort die Plätze nicht mehr ausreichten, sind unwiederbringlich vorbei. Die Immobilie droht ein Klotz am Bein der stetig schrumpfenden Anzahl von Katholiken zu werden. Es ist gut, dass sich die Verantwortlichen überlegen, wie es mit St. Anton weitergeht. Ein Abriss und die anschließende Vermarktung des gesamten Areals wäre sicher finanziell attraktiv. Aber das sollte nicht das Ziel sein.

Nicht nur in Pirmasens stehen Kirchen zum Verkauf. Andernorts haben sich kreative Köpfe gefunden. Sie haben den Kirchenbau erhalten und mit neuem Leben gefüllt. Es wäre toll, wenn das in Pirmasens auch möglich wäre. Fantasie ist nun gefragt – und Offenheit für Neues. Nur so wird St. Anton auch in 25 Jahren noch das Stadtbild prägen.