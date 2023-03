Rolf Bächle übernimmt zum 1. April das Amt des Ärztlichen Direktors am Städtischen Krankenhaus. Wie Geschäftsführer Martin Forster mitteilt, beginnt am kommenden Samstag offiziell die Amtszeit Bächles, der damit die Nachfolge von Carsten Henn antritt. Gemeinsam mit Manfred Wachter fungiert Bächle seit 1. Januar 2015 als Chefarzt der Urologie am Pirmasenser Krankenhaus. Carsten Henn, der das Amt des Ärztlichen Direktors seit 2018 innehatte, wird zum 1. Juli in Ruhestand gehen.

Der Ärztliche Direktor bekleidet am Städtischen Krankenhaus ein Ehrenamt und erfüllt die Anforderungen zusätzlich zu den eigentlichen Aufgaben eines Chefarztes, so Forster. Bächle steht künftig den Gremien des Hauses in medizinischen und strategischen Fragen beratend zur Seite, ist auch für Behörden und Instititionen Ansprechpartner in Belangen der Medizin. Zudem vertritt der Direktor sein Kollegium gegenüber der Geschäftsführung.