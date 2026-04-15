Das Städtische Krankenhaus Pirmasens lädt zum 15. Mitarbeiterkonzert unter dem Motto „Time for Good Music – Vol. 3“ ein. Was vor Jahren als Idee begann, ist längst zu einer festen Tradition geworden. Mitarbeiter sowie Ehemalige präsentieren ihr Können mit Stimme, Instrument oder gleich mit beidem. Schon bewährte Ensembles sowie neue Duette, Solokünstlerinnen und -künstler wollen am Freitag, 24. April, 19 Uhr, das Publikum in der Cafeteria auf eine musikalische Reise mitnehmen. Der Eintritt ist wie immer frei, doch die Gäste sind eingeladen, zugunsten des Frauenhauses Pirmasens zu spenden.