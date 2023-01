„Es war viel los.“ Nach eher ruhigen Jahreswechseln in Corona-Zeiten hatten die Beschäftigten des Pirmasenser Krankenhauses in der Nacht von Samstag auf Sonntag wieder das übliche Programm an Silvesterpatienten, wie Max-Peter Weber, einer der ärztlichen Leiter der Zentralen Notaufnahme im Krankenhaus bestätigen kann. Bis Mitternacht sei es relativ ruhig gewesen und dann im Minutentakt die Verletzten eingetroffen. Mehr als zehn Böllerverletzungen seien registriert worden. Viele davon in Kombination mit Alkohol und auch Stürzen. „Ich hatte den Eindruck, es war mehr als in den Jahren vor Corona“, schätzt Weber die Zahl der Verletzten nach Sprengstoffmissbrauch ein.

Herausragend sei auch die Zahl der Notfälle mit Atemwegserkrankungen. Hier spielt laut Weber Corona weniger eine Rolle. Eher seien es Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen wie COPD, die mit einer normalen Grippe oder Erkältung plötzlich extreme Probleme bei der Atmung haben. In der Silvesternacht waren deshalb auch schnell alle Intensivplätze voll gewesen und das Pirmasenser Krankenhaus musste einen aufwändig ausgestatteten Intensivtransportwagen (ITW) bestellen, der einen Intensivpatienten in eine weiter entfernte Klinik fahren musste, da ringsum alles belegt gewesen sei. „Das haben wir selten, dass wir einen ITW brauchen“, so Webers Erfahrung.

Die Wartezeiten für akute Notfälle, die eine umgehende Behandlung brauchen, seien kurz wie immer gewesen. Wer jedoch aufgrund der Verletzung oder Erkrankung noch warten konnte, musste sich unter Umständen mehr als eine Stunde gedulden. Die Notaufnahme im Krankenhaus teilt die Patienten in schnell und weniger schnell zu behandelnde Gruppen ein. „Das ist verwaltet und sicher bei uns“, so Weber.