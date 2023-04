Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch etliche Wochen nach der Flutkatastrophe im Ahrtal ist die Rückkehr in ein normales Leben sehr mühsam. Deutlich wird dies am Beispiel der Kindertagesstätte St. Mauritius in Heimersheim. Dieser von den Fluten verwüsteten Einrichtung kam jetzt eine Spende des Pirmasenser Krankenhauses zugute, das Erfindergeist zeigte und 5000 Euro sammeln konnte.

Für Betriebsrat und Geschäftsführung gab es keinen Zweifel daran, dass den betroffenen Gemeinden geholfen werden muss. Schnell war Kontakt zum gut vernetzten ASB-Kreisverband Südpfalz