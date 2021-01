Der Arbeitskreis (AK) Geschichte der Juden weist aus Anlass des 55. Jubiläums der Städtepartnerschaft Pirmasens/Poissy darauf hin, dass bei dieser Feier das Gedenken nicht vergessen werden darf.

Zu den Geschenken der Jumelage gehöre, dass René Lémy, ehemaliges Ratsmitglied in Poissy, über die Lebens- und Leidensgeschichte seiner Familie im Ersten und Zweiten Weltkrieg gesprochen und seine Hand zur Versöhnung ausgestreckt hat. Der ehemalige Pirmasenser OB Karl Reinwalt habe ihm Anerkennung und Anteilnahme ausgesprochen, wie Lémy 1990 berichtete. 1994 kam er zu einer Veranstaltung nach Pirmasens. Charlotte Boder, eine damals 17-jährige Schülerin des Hugo-Ball-Gymnasiums, hat mit einer Klassenkameradin übersetzt und konnte ihn im Juni 1994 in Poissy besuchen und ausführlich interviewen. Daraus sei ein bewegendes Dokument entstanden: „Plus jamais cela - (So etwas nie wieder)“, eine Facharbeit, in der sie die Lebensgeschichte von Lémy auf französisch dargestellt und in einem zweiten Exemplar auf deutsch zur Verfügung gestellt hat. Sie beschreibt, wie Lémy mit sechs Jahren seinen Vater verliert. Dieser war an der durch deutsches Giftgas im Ersten Weltkrieg verursachten Lungenschädigung verstorben. Die Folgen des Zweiten Weltkriegs verhindern seine Ausbildung zum Piloten. Er geht in die Resistance und erlebt Verhaftung, Folter und Deportation in das KZ Buchenwald, wo Tausende junger Franzosen zu Tode kamen.

Der AK plant aus Anlass des 55. Jubiläums der Städtepartnerschaft – sobald es die Coronagegebenheiten zulassen - eine Veranstaltung, die sich mit Lémy befasst. Die Broschüre von Charlotte Boder kann beim AK Geschichte der Juden (karolastreppel@t-online.de oder 0179/2269992) ausgeliehen werden.