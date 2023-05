Wer eine Förderung über Bafög haben will, muss künftig zur Kreisverwaltung. Dort wollen die Städte Zweibrücken, Pirmasens und der Landkreis gemeinsam ein „Amt für Ausbildungsförderung“ betreiben.

Eine entsprechende Zweckvereinbarung genehmigte am Montag der Hauptausschuss. Etwa drei Stellen werden dort mit Anträgen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetzes (Bafög) und Aufstiegsförderungsgesetz, besser bekannt als Meister-Bafög, beschäftigt sein. Bei den Stadtverwaltungen in Pirmasens und Zweibrücken können dadurch je eine Drittel Stelle eingespart werden.

Die Städte und der Landkreis wollen im Rahmen eines Modellprojekts zur Interkommunalen Zusammenarbeit mehrere Verwaltungsbereiche zusammenlegen. Mit dem Amt für Ausbildungsförderung wird der Anfang gemacht. Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) sieht für die Stadtverwaltung den Vorteil, dass die Drittelstelle, die zudem noch auf drei Mitarbeiter verteilt war, künftig in der Kreisverwaltung besser geregelt werden könnte. Dort gebe es schon 2,25 Stellen, die sich um Anträge zur Ausbildungsförderungen kümmerten. Insgesamt sei mit 1200 Anträgen pro Jahr in den zwei Städten und dem Kreis zu rechnen, die dann über die dann in der Kreisverwaltung vorhandenen 2,9 Stellen abgewickelt werden. Pirmasens und Zweibrücken beteiligen sich gemäß der Antragszahl an der Finanzierung des gemeinsamen Amtes.

Weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit kündigte Zwick für eine gemeinsame Betreuungsbehörde in der Zweibrücker Stadtverwaltung, einen Förderlotsen bei der Kreisverwaltung sowie eine gemeinsame Vergabestelle bei der Pirmasenser Stadtverwaltung. Für die gemeinsame Beschaffung sieht Zwick nur bei Feuerwehr-Fahrzeugen Sinn. Andere zu beschaffende Geräte und Mittel könnten über eine bestehende Plattform des Landes schon jetzt günstiger für alle beteiligten Kommunen eingekauft werden.