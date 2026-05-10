Die Spielvereinigung siegt als Spitzenreiter im Top-Spiel gegen den Tabellenzweiten FV Münchweiler. Ein Fingerzeig vor einem Freistoß kippt das Spiel vor rund 500 Zuschauern.

Mit dem 3:0 (0:0)-Erfolg der SpVgg Waldfischbach-Burgalben am Samstag bei der FV Münchweiler hat sich das Team aus dem Schwarzbachtal einen Sechs-Punkte-Vorsprung auf den Rest der B-Klasse Ost herausgespielt. Selbst Pessimisten fehlt der Glaube, dass sich der Spitzenreiter vor den letzten beiden Begegnungen den Titel noch nehmen lässt.

Es war, wie es Lukas Wilhelm, der Zehner der SpVgg Waldfischbach-Burgalben, ausdrückte, „eine stille Kommunikation“, die letztlich seiner Mannschaft den Dreier beim Tabellenzweiten Münchweiler sicherte. Kommuniziert hatten er selbst und der gerade eingewechselte Dominik Grünnagel. Der 39-jährige Ex-FKPler hatte – für den Gegner nicht zu sehen – Wilhelm mit dem Finger gezeigt, wohin dieser den Ball bei einem Freistoß spielen sollte. „Ich habe direkt kapiert, was er wollte“, erzählte Wilhelm. Sein Pass kam dann genau auf den linken, starken Fuß von Grünnagel. Dieser trickste mit einer Körpertäuschung seinen Gegenspieler aus und passte perfekt auf den vor dem FV-Kasten stehenden Justin Justus, der mühelos zum 0:2 (66.) einlochen konnte. Es war die Entscheidung im Spitzenspiel des Ersten beim Zweiten.

Für „Oldie“ Grünnagel läuft’s an diesem Tag

Wilhelm, der nach einem Kreuzbandriss erst in der Rückrunde wieder mitmachen konnte, nun allerdings mit 13 die meisten Tore des designierten Meisters erzielt hat, hatte „ganz cool“ bereits das 0:1 (47.) erzielt. Das 0:3 (85.) ging schließlich zum Teil auf die Kappe des eingewechselten Dominik Zischkale, der einen prima Steckpass auf Grünnagel gespielt hatte, der im Duell mit Münchweilers Keeper Lucca Haas keine Nerven zeigte. Für „Oldie“ Grünnagel, der im Verlauf der Woche nach eigenen Angaben 18 Kilometer gejoggt hatte, war es nach Verletzung und Knieoperation erst der zweite Einsatz gewesen. „Es gibt Tage, da läuft es eben gut“, gab sich Grünnagel indes eher bescheiden.

Die Tore waren denn auch die Höhepunkte in einem Match, das vor knapp 500 Zuschauern geprägt war von überaus zahlreichen Zweikämpfen und noch mehr (von beiden Seiten) lange nach vorne geschlagenen Bällen. „Das war ein Top-Spiel auf schlechtem Niveau“, urteilte nach dem Match ein enttäuschter FV-Spielertrainer Julian Kölsch, der mit einem Pfostenschuss (43.), nach gut getimter Flanke von Mario Doniat, Pech gehabt hatte. Seine Mannschaft sei „mit einem guten Gefühl“ aus der Halbzeitpause zurückgekommen und hatte direkt das 0:1 kassiert. „Das 0:1 hat uns geschockt, und nach dem 0:2 war’s vorbei“, resümierte Rechtsaußen Doniat in seinem drittletzten Spiel für die FV.

Wa-Bu hat seit 25. März den Schalter umgelegt

Überaus zufrieden zog Wa-Bu-Trainer Jannik Strütt sein Fazit: „Nach dem 0:4 in Busenberg am 25. März haben wir den Schalter umgelegt und jedes Spiel auch gegen schwierige Gegner gewonnen. Unsere Innenverteidigung mit Maximilian König und Niklas Vatter war heute unser Matchwinner gegen die ansonsten sehr starke Münchweilerer Offensive.“ Die FV rangiert nun, nach Busenbergs 5:1-Sieg gegen Leimen, punktgleich mit diesen auf dem zweiten Tabellenplatz, der zu Aufstiegsspielen in die A-Klasse gegen den Vizemeister der B-West (zurzeit der SC Stambach) berechtigt. Doch bevor es so weit ist, steht für die FV-Kicker am kommenden Sonntag das Derby beim Tabellenvierten FC Merzalben an.