Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die C-Klasse-Fußballer der Sportvereinigung Ludwigswinkel mussten in den vergangenen Jahren Nehmerqualitäten beweisen.

Eine Niederlage reihte sich an die nächste. Teils gab es heftige Klatschen. Erinnert sei hier an das 1:19 gegen die SG Bruchweiler in der Vorsaison. Auch diese Runde setzte es eine 0:13-Heimniederlage