Als Endlauf-Kandidat startet der Rodalber Moritz Heene am Samstag um 16 Uhr bei den deutschen Leichtathletik-Hallen-Meisterschaften in Dortmund über 60 Meter Hürden.

Der FCK-Athlet, im Vorjahr DM-Fünfter, hat mit 8,09 Sekunden die siebtbeste Meldezeit unter den 22 qualifizierten Startern.

Der aus Saalstadt stammende Jonas Klein hat ganz knapp die Qualifikation für die 200-Meter-Konkurrenz (Sonntag, 10.45 Uhr) geschafft. Seine 21,91 Sekunden, Anfang Januar in Luxemburg gelaufen, reichten für den 18. Platz im maximal 18-köpfigen Feld. Klein gehört auch zum Aufgebot des TSV Bayer Leverkusen für die 4x200-Meter-Staffel (Sonntag, 14.40 Uhr).

Die ARD bietet auf sportschau.de sowohl am Samstag als auch am Sonntag kommentierte Livestreams aller Wettkämpfe an. Im TV berichtet die ARD am Sonntag live in zwei Zeitfenstern – ab etwa 11.20 Uhr und ab etwa 14.30 Uhr – aus der Dortmunder Helmut Körnig-Halle.