Am Mittwochmorgen gegen 4.40 Uhr wurden einige Fischbacher durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Bislang Unbekannte hatten in der gemeinsamen SB-Filiale der Sparkasse Südwestpfalz und der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau in der Bitscher Straße einen Sprengsatz gezündet, um den Geldautomaten aufzubrechen. Seit dem frühen Morgen ist die Kriminalpolizei vor Ort, den ganzen Vormittag über untersuchten Kriminaltechniker den Tatort. Die Freifläche zum Wolfsägerweg hin ist übersät mit Glassplittern der zerborstenen Scheiben, die Bäckerei im Gebäude ist geschlossen, der Parkplatz daneben abgesperrt. Die Polizei sprach in einer ersten Pressemitteilung am frühen Morgen von erheblichem Sachschaden, hatte aber noch keine Erkenntnisse, ob die Täter Bargeld erbeuten konnten. Im Lauf des Tages will sie ausführlicher über das Verbrechen informieren. Aufgrund von Zeugenhinweisen fahndet die Polizei nach einem BMW der 5er-Baureihe mit Rüdesheimer (RÜD) Kennzeichen, mit dem die Täter geflohen sein sollen.