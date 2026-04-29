Die Gespinste des Eichenprozessionsspinners sind gefährlich für den Menschen. Die Stadt Pirmasens geht gegen die Larven auf Spielplätzen und Schulhöfen vor – mit Nebel.

Die Sprühkanone auf dem Kleintransporter macht einen Höllenlärm, während der Wagen langsam an den Eichen im Schulhof des Hugo-Ball-Gymnasiums vorbeifährt. Ein Mitarbeiter der Spezialfirma folgt dem Wagen mit einer Fernsteuerung. Schutzanzüge trägt hier niemand. „Das ist absolut ungefährlich“, versichert Jens Owczarek, der als Baumkontrolleur beim Garten- und Friedhofsamt Pirmasens arbeitet und die Bekämpfungsaktion leitet. Am Sprühtag findet eine Lehrerkonferenz statt, Schüler sind nicht vor Ort. Deshalb wird der Bereich auch nicht abgesperrt. Owczarek und weitere Mitarbeiter des Gartenbauamtes halten Abstand zu der Sprühkanone. Ein feiner Sprühnebel weht trotzdem gelegentlich über die zuschauenden Männer und Frauen hinweg.

Der Nebel ist geruchsneutral. Er besteht größtenteils aus Wasser, das mit Pflanzenschutzmittel verdünnt wurde. Beim Wirkstoff handelt es sich um das im Boden lebende Bakterium „Bacillus thuringiensis var. kurstaki“. Das findet sich seit der Sprühaktion nun auf den Eichenblättern bei Spielplätzen und auf Schulhöfen in der Stadt. Also überall dort, wo der Eichenprozessionsspinner, ein Nachtfalter, für Probleme sorgen könnte, wenn er sich vermehrt und seine gefährlichen Gespinste rund um die Bäume spinnt. An denen kleben Brennhaare der Larven – und die haben es in sich. Kommt ein Mensch oder Haustier mit ihnen in Kontakt, kann es zu einer allergischen Reaktion kommen. Manche Menschen können sogar einen allergischen Schock erleiden.

Binnen zehn Tagen ist die Raupe tot

Deshalb werden Bereiche mit Befall durch die Nachtfalterlarven meist abgesperrt. Häufig müssen Spezialfirmen anrücken, die mit Schutzausrüstung die Larven und Gespinste absaugen. Das kostet viel Geld, weshalb die Stadtverwaltung nicht erst warten will, bis die Gespinste da sind, sondern die Larven frühzeitig abtöten.

Die Brennhaare der Gespinste des Eichenprozessionsspinner sind gefährlich für Menschen. Foto: IMAGO/Robert Poorten

Die Arbeit erledigt der Bacillus thuringiensis, der von der Raupe auf dem Eichenblatt gefressen wird und im Darm der Raupe Sporen bildet, die der Larve den Appetit verderben und sie letztlich tötet, wie Owczarek erläutert. Nach zehn Tagen sei die Raupe tot. Andere Organismen seien nicht oder nur marginal betroffen. Bienen beispielsweise seien überhaupt nicht gefährdet, versichert der Baumexperte, was auch Forschungsinstitute bestätigen, die zur Gefährlichkeit des Bacillus bei Bienen Studien angefertigt hatten.

Der Haken des Bacillus ist das kurze Zeitfenster, in dem er ausgebracht werden muss. Es werde eine Temperatur von 20 bis 25 Grad benötigt, und die Raupe müsse im richtigen Stadium erwischt werden. Das sei in der Regel Ende April oder Anfang Mai der Fall, wenn die Raupe noch keine Brennhaare ausgebildet habe. Es sollte auch nicht gerade regnen, womit der Bacillus wieder von den Bäumen abgewaschen würde.

Brennhaare bleiben noch zwei Jahre lang gefährlich

„Das ist für den Baum schonender als Absaugen“, sagt der Baumexperte. Und zusätzlich sei der Bacillus deutlich günstiger als die Saugaktionen. Die Spezialfirma ist am Einsatztag relativ fix mit den mehr als 100 Eichen im Schulhof des Hugo-Ball-Gymnasiums fertig. Weiter geht es zum nächsten Eichenstandort in Kindernähe.

Owczarek ist zufrieden mit der Aktion. Wenn nichts getan würde, könnte sich der Eichenprozessionsspinner bei trockener und warmer Witterung ideal ausbreiten. Die Schüler müssten dann den ganzen Sommer über drin bleiben. Das Tückische an den Brennhaaren ist ihre Langlebigkeit. Noch zwei Jahre später bleiben die Härchen für Menschen gefährlich. Wenn er sich also so weit ausgebreitet hat, dass er Gespinste aufbauen konnte, muss auf jeden Fall gesaugt werden.

Trotz der Sprühaktion kann Owczarek nicht ausschließen, dass irgendwo doch die Raupen des Nachtfalters das eine oder andere Gespinst aufbauen. Die Stadtverwaltung ruft deshalb die Bürger auf, Gespinste zu melden. Wenn der Eichenprozessionsspinner auf Privatgrundstücken eine Eiche befalle, müsse der Eigentümer die Gespinste entfernen lassen. Owczarek warnt aber davor, das in Eigenregie zu versuchen. Das sollten besser Experten in Schutzausrüstung machen. Dazu zählt neben einem Schutzanzug auch ein Atemschutz.

Der Eichenprozessionsspinner hat seinen Namen im übrigen von den Prozessionen, in denen die Raupen gegen Abend aus den Nestern zum Fressen in die Baumkronen ziehen.

Info

Wer Eichenprozessionsspinner oder ihre Gespinste an Eichen bemerkt, kann sie beim Garten- und Friedhofsamt unter 06331 551110 oder per E-Mail an gartenamt@pirmasens.de melden.

