Reportage: „Walking und Plogging für einen sicheren Schulweg“ – das ist derzeit das Motto des Sportunterrichts am Pirmasenser Hugo-Ball-Gymnasium. Statt Fußball, Volleyball, Leichtathletik oder Turnen walken die Schüler. Sie wollen dabei Spenden für die in der ARD-Serie „Die gefährlichsten Schulwege der Welt“ vorgestellten Schüler sammeln, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen und in anderen Ländern nicht so einfach Bildung erfahren können.

Der blaue Himmel um kurz vor 8 Uhr am ersten November-Freitag täuscht ein wenig: Es ist gefroren, das Thermometer zeigt minus 1 Grad. Die 24 Schülerinnen