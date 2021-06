In gleich zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses wurde am Mittwoch, zwischen 9.30 und 12.30 Uhr, in der Bitscher Straße eingebrochen. Dies teilte die Polizei Pirmasens am Donnerstag mit.

Im ersten Fall wurde der Schließzylinder der Wohnungstür gezogen. In der Wohnung selbst wurden alle Schränke durchwühlt. Die Diebe nahmen eine Kreditkarte, zwei Silberohrringe und einen perlenförmigen Halskettenanhänger im Gesamtwert von 100 Euro mit.

Beim zweiten Einbruch scheiterte laut Polizei das Ziehen des Schließzylinders der Wohnungstür, woraufhin diese eingetreten wurde. Auch hier wurden alle Schränke durchwühlt und eine höhere Bargeldsumme, ein Damen-Parfum sowie ein paar Sportschuhe der Marke Nike entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.