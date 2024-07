Das Sportheim auf der Ruhbank hat einen neuen Pächter: Stefano Micillo, Sohn des in Pirmasens bekannten Gastronomen Giovanni Micillo, will dort eine gute Mischung aus italienischem Restaurant und Sportheim bieten. Die Eröffnung wurde gestern gefeiert.

Seit Februar 2023 stand das Sportheim des SV Ruhbank leer. Nun haucht der 37 Jahre alte Stefano Micillo, anfangs noch mit der Unterstützung seines Vaters Giovanni, den Räumlichkeiten in der Anselm-Feuerbach-Straße neues Leben ein – sehr zur Freude des Vereins und seiner Fußballmannschaft. „Ein Sportverein braucht unbedingt ein Sportheim. Mit Stefano und seinem Vater ist uns jetzt ein wichtiger Schritt gelungen. Viele kennen die beiden aus ihrer Zeit im Restaurant in der Rodalber Straße. Wir hoffen, dass nicht nur der gesamte Verein, sondern auch alle zukünftigen Gäste dieses Projekt unterstützen“, sagt Vorstandsmitglied Maurice Krebs.

Durch ein Vereinsmitglied sei er darauf aufmerksam geworden, dass Stefano Micillo ein Restaurant pachten möchte, so sei letztlich der Kontakt entstanden. Micillo selbst ist gelernte Servicefachkraft und in den italienischen Restaurants seines Vaters aufgewachsen. Im elterlichen Betrieb hat er bis zuletzt 13 Jahre gearbeitet und auch das Pizzabacken von der Pike auf gelernt. Unterstützt wird er nicht nur von seinem erfahrenen Vater, der über 40 Jahre als Gastronom selbstständig war, sondern auch von seiner Mutter sowie seiner Frau. „Das Sportheim wird ein klassischer Familienbetrieb sein. Im Restaurant konzentrieren wir uns vor allem auf Pizza, Pasta und Salat. Fleisch wird es immer mal wieder als Tagesessen geben“, kündigt Micillo, selbst Vater zweier Kinder, an. Im Innenbereich bietet das Sportheim des SV Ruhbank, der sowohl über eine Fußball-, als auch über eine Tischtennisabteilung verfügt, 42 Plätze. Im Außenbereich auf der Terrasse mit Blick auf den Sportplatz können künftig bis zu 30 Gäste Platz nehmen. Geöffnet hat das Sportheim, außer mittwochs am Ruhetag, täglich von 11 Uhr 30 bis 14 Uhr und von 17 Uhr 30 bis 22 Uhr.