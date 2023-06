Der Gersbacher Sportverein sucht einen neuen Pächter für sein Sportheim. Die bisherige Pächterin will in Rente gehen, begründet Heiko Edrich vom Vorstand des Vereins den Wechsel. Edrich ist zuversichtlich bald einen neuen Pächter finden zu können, da das Sportheim neben den Sportlern vielen Wanderern ein gastronomisches Angebot machen könnte. Das Vereinshaus liegt direkt am Premiumwanderweg Hexenklamm. „Das ist eine optimale Lage. Da läuft jeder raus aus der Klamm und hat Hunger“, wirbt Edrich für das Haus. An den Wochenenden sei der Parkplatz immer proppenvoll wegen der Wanderer. Außerdem sei das Sportheim inzwischen das einzige Gastlokal im Dorf. Die Landfrauen, CDU, SPD und Vereine würden sich dort gerne treffen. Zusätzlich versammele sich jeden Donnerstag im Sportheim eine Gitarrengruppe, die dort musiziert, was immer weiteres Publikum anlocke, schildert Edrich. Im Außenbereich sei ein Freisitz vorhanden und eine Bude für den Verkauf bei Spielen. Der Sportverein hat aktuell rund 160 Mitglieder. Die jetzige Pächterin will noch so lange den Betrieb weiterführen, bis der neue Pächter gefunden ist.